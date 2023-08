Obiskovalci tekem zaparkirali kar Pot spominov in tovarištva

Obiskovalci torkove košarkarske in nogometne tekme v športnem parku Stožice so sicer upoštevali navodila organizatorjev in občine, naj parkirajo na brezplačnih parkiriščih v okolici. Toda ker je parkirnih prostorov očitno zmanjkalo, je več sto voznikov svoje avtomobile parkiralo v parku pri Žalah in celo na lokalnem spomeniku Pot spominov in tovarištva.