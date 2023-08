Do zadnje strani: Šah mat

Nekaj se mora razpočiti. Sprva sicer počijo le stekelca Franzovih očal, tako da na pol slep (in zaslepljen) tava po ulicah neimenovane prestolnice, da bi našel bogatega sorodnika, ki mu bo priskrbel delo. Očala bodo znova počila, ko bo že vsega konec, a do takrat se mora njegov svet še spreobrniti na glavo. Ko pride do vile, spozna, da sta bila sorodnik Dreyer, dosledno imenovan s priimkom, in žena Martha njegova sopotnika na vlaku, in ker mu je bila gospa že prej nekoliko všeč, se vanjo zaljubi – slepo, seveda.