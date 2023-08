Festival Seviqc Brežice se je skozi desetletja že davno utrdil kot ena naših najpomembnejših glasbenih prireditev. Posveča se predstavljanju svetovne glasbene zapuščine vse od srednjega veka do začetka 20. stoletja, in to izključno z avtentičnimi inštrumenti ter skozi historične izvajalske prakse. Poseben čar mu dajejo izbrana prizorišča, naj gre za gradove ali druge zanimive zgodovinske lokacije.

Uvodni koncert letošnjega festivala bo v soboto na gradu Brežice: nastopila bo petčlanska zasedba Cuerdas al pasado, sestavljena iz slovenskih in hrvaških glasbenikov. »Strune do preteklosti« so pravzaprav projekt, ki si ga je zamislil kitarist in lutnjist Izidor Erazem Grafenauer in katerega repertoar sestoji iz izbora skladb Santiaga de Murcie, nastalih v 17. stoletju, ter dveh kvintetov za kitaro in godala Luigija Boccherinija, ki sta bila napisana nekaj desetletij pozneje. Oba skladatelja sta sicer delovala na španskem dvoru, v njuni glasbi pa je izrazito prisoten vpliv tamkajšnje folklorne glasbe. V nedeljo bo na istem prizorišču sledil še nastop španske naveze Bach Collegium Barcelona Duo, sestavljata jo violinistka Adriana Alcaide in Carles Blanch (teorba), ki se posveča širjenju instrumentalne glasbe Johanna Sebastiana Bacha. Za to priložnost je duet pripravil program glasbe različnih skladateljev (Biber, Schmelzer, Muffat ...), ki pa seveda ni brez rdeče niti – vsi omenjeni mojstri so bili namreč s svojim raziskovanjem možnosti baročne violine močan navdih samemu Bachu.

Potovanja v času

V sredo se bo festivalsko dogajanje preselilo na grad Bogenšperk, kjer bo nastopil Ensemble Tacet, v katerem delujejo mlade slovenske glasbenice Mojca Jerman (violina), Katarina Nagode (traverso) in Martina Okoliš (čembalo). Predstavile bodo koncertni program Gradus ad Parnassum, zasnovan kot popotovanje v času baroka – od Italije, kjer je ustvarjal Tartini, do različnih krajev po habsburški monarhiji z glasbo Anne Bon, Janeza Krstnika Dolarja, Johanna Josepha Fuxa ter Antonia Caldare. V torek, 22. avgusta, bo sledil (sicer že polno zasedeni) koncert v Hudičevem turnu v Soteski, kjer bo nastopila mednarodna zasedba Ensemble Pampinea; trio sestavljajo slovenska flavtistka Maruša Brezavšček, hongkonška glasbenica Fiona Kizzie Lee (srednjeveška kljunasta flavta, portativ, flavta s tamburinom) in češki glasbenik Vojtech Jakl (srednjeveška viela). Program, ki nosi naslov »Fortuna, nam prizaneseš?«, ponuja repertoar ars nova in ars subtilior, ki vključuje dela Machauta iz kodeksov Chantilly in Cyprius.

V sredo, 23. avgusta, se festival vrača na grad Brežice, kjer se bo španski violončelist Josetxu Obregón posvetil začetkom solistične literature za svoj inštrument; te skladbe segajo v Bologno 17. stoletja, med dela Gabriellija, Vitalija, Gallija, de Ruva, Dall'Abaca, Supriana in Colombija pa Obregón na neobičajen način – s posameznimi plesnimi stavki – umesti tudi Bachove suite. Zaključni koncert festivala bo v petek, 25. avgusta, na gradu Snežnik, kjer bo nastopila uveljavljena domača zasedba Nova Schola Labacensis s historično zvesto obuditvijo tako imenovane schubertiade – večera samospevov ter večglasnih pesmi ob spremljavi romantične kitare in instrumentalnih skladb Franza Petra Schuberta ter sodobnikov s preloma med 18. in 19. stoletjem.

Vsi koncerti se bodo začeli ob 20. uri, uro pred tem pa jih bo uvedel »festivalski predtakt«, kjer se bodo v pogovoru predstavili nastopajoči umetniki večera.