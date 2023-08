L’Argine a Vencò: Pri najboljši italijanski kuharici

Na italijanski strani Brd, le nekaj korakov od nekdanjega mejnega prehoda, kuha Antonia Klugmann, mojstrica, ki so jo že večkrat razglasili za najboljšo v Italiji. Ko se je pred leti preselila v te kraje, so se z ekipo še iskali. Zdaj so stvari postavili na svoje mesto.