Priprave ste začeli s testiranji. So bili igralci med odmorom aktivni?

Že po koncu lanske sezone smo se z njimi pogovorili, kakšne so njihove naloge, kje bodo potrebne izboljšave in moram reči, da so se večinoma tega držali.

Koliko vas je bilo na prvem treningu?

Na prvem treningu smo ob vratarjih imeli še pet napadalnih trojk in deset branilcev. Tako bo verjetno do konca tedna, saj smo prvi ekipi pridružili še nekaj igralcev iz druge ekipe. Nato bomo seznam nekoliko skrčili, kaj lahko pa se zgodi, da se bodo tisti, ki se bodo preselili v sosednjo slačilnico, ki je le nekaj metrov stran, vrnili v prvo ekipo. Želim reči, da bo ta prehod ob zdravi konkurenci dobrodošel.

Vaša ekipa je še v sestavljanju, prišlo je nekaj novih igralcev, med njimi tudi izkušena Žan Us in Tadej Čimžar, drugi so večinoma mladi, še neuveljavljeni igralci. Računate še na kakšnega igralca?

Lahko se še kaj zgodi, toda bolj ali manj je to, kar imamo, ekipa, ki bo začela novo sezono. V tem trenutku imamo samo domač kader, ni pa izključeno, da se nam bo pridružil tudi kakšen tuj hokejist, lahko pa tudi kdo od slovenskih. Seveda je vse povezano s financami, tu pa sem jaz že nekoliko prekratek, da bi vam lahko glede tega povedal kaj več.

Za vami je še ena nadvse turbulentna sezona, ki se je resda končala s slavjem v alpski ligi in veliko negotovosti, kako bo z jeseniškim hokejem v prihodnosti. Koliko je vse to vplivalo na sestavo ekipe, pa tudi na vas kot trenerja?

V vseh teh letih sem se navadil, da se z zadevami, na katere ne moreš vplivati, nima smisla preveč ukvarjati. Vsekakor pa ni bilo lahko, kajti vse to se je dogajalo med končnico, kar ni bilo dobro za glave igralcev, zato sem moral uporabiti veliko napora, da smo bili navkljub vsemu z mislimi le pri igri in na koncu se je izšlo po naših željah. Takrat je bilo to veliko bolj moteče kot v tem vmesnem obdobju, kajti po koncu sezone so bili igralci prosti in tisti, ki niso bili pod pogodbo, so lahko imeli plan B. Očitno se dogajajo zadeve, ki so nad nami in bojim se, da trenutno v Sloveniji ni ravno veliko posluha za hokej na ledu. Na žalost moram reči, da trenutno hokej na ledu ni eden od primarnih športov v Sloveniji in to navkljub vsem uspehom, ki jih je in jih še dosega. Gre za eno najbolj atraktivnih športnih panog.

Pred vami je torej še ena sezona v alpski ligi, ki ste jo lani na določen način prerasli, po drugi strani pa boste morali potrjevati lansko zmago.

V lanski sezoni smo bili resnično dobri in morda je bilo zato videti, da smo prerasli alpsko ligo, toda vsakoletna ekipa je unikat. Ali je tudi letošnja sestavljena, kot je bila lanska, bodo pokazali rezultati. Dejstvo je, da bo letos veliko več mlajših igralcev, ki do zdaj še niso igrali v alpski ligi ali pa v njej še niso igrali vidnejše vloge. Prav tako v ekipi ni tujcev, kajti kakršenkoli tujec je v njej, nosi določeno breme odgovornosti. Se pa nikoli ne bom strinjal, da je alpska liga prelahka in da se v njej ne igra kakovostni hokej. Glede na vse okrepitve, ki so jih pripeljali drugi klubi, v prvi vrsti Zell am See, pa ne samo ta, bo liga še močnejša in bo težko ponoviti lanski uspeh. Toda težko je bilo tudi v lanski sezoni, čeprav je bilo videti drugače. O kakovosti lige pa morda le podatek, da smo v celinskem pokalu premagali prvaka Latvije.

Alpska liga bo za slovenske ljubitelje hokeja zanimiva tudi zato, ker se v njej spet obeta slovenski obračun. Resda ne z Olimpijo, pač pa s Celjani, ki bodo 16. septembra tudi vaši prvi nasprotniki v alpski ligi.

Zagotovo bo to tekmovanju dalo dodatno draž, predvsem pa je dobro za razvoj slovenskega hokeja. Veseli me, da se bodo alpski ligi pridružili tudi Celjani, to je edini pravi način. Kot sem že omenil, če bi bil hokej finančno bolj podprt in če bi imel tudi večjo podporo v medijih, bi nam bilo vsem skupaj veliko lažje. Če pa bomo ves čas govorili le, kako so v hokeju samo težave, kako recimo alpska liga ni kakovostno tekmovanje, potem tudi gledalcev ne bo. Toda ne smemo pozabiti, da je večina naših reprezentantov igrala v podobnih tekmovanjih in da so se morali nekje razvijati, šele nato so lahko odšli v močnejše lige.

Vsekakor ne moreva mimo vaših ciljev v novi sezoni, kajti ob alpski ligi vas čakata tudi obe domači tekmovanji. Kakšni so?

Za nas ne bo nič drugače kot v prejšnjih sezonah. Ker smo za zdaj brez tujcev, tudi z močno nižjim proračunom, kot smo ga imeli lani, je težko reči, da bomo v alpski ligi ravno med favoriti za prvo mesto. Kar pa se državnega prvenstva tiče, si najbolj želim, da bi se finale končnice igral na štiri dobljene tekme. Ve se, kdo bo tudi letos favorit za oba domača naslova, je pa dejstvo, da mi do finala šele moramo priti, kajti tu je še Celje in ne smemo ničesar prehitevati.

Omenili ste proračun, za koliko bo manjši?

To je sicer bolj vprašanje za vodstvo kluba, smo si pa želeli in upali, da bo vsaj enak lanskoletnemu, ki je bil že tako med najnižjimi v alpski ligi, in zato pravim, da v Sloveniji očitno ni posluha za hokej na ledu. Nekdo zadeve zavira, kdo, ne vem, ampak če zmagaš ligo in imaš potem težave z zbiranjem denarja, nekaj ni v redu. Sicer pa je bil lani proračun med 500 in 600 tisoč evrov, zdaj bo pa veliko manjši.

Koliko tekem načrtujete do začetka alpske lige?

Prvo tekmo bomo imeli že 15. avgusta, ko bomo igrali s Zell am Seejem v gosteh, potem nas čaka tradicionalna poletna liga na Bledu, kjer bomo v polfinalu igrali z Olimpijo, v drugem polfinalu pa igrata Beljak in Fehervar, sledila bo tekma z drugo ekipo Linza doma ter dve tekmi z madžarsko ekipo Budapest Akademia. To pomeni, da bomo imeli dva obračuna manj kot lani, najbolj pa me moti, da bomo po prvi tekmi s Zell am Seejem do Bleda devet dni brez tekme. S tem nisem najbolj zadovoljen, je pa to posledica poznega sestavljanja ekipe.

