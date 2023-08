Da bi občanom Brežic, starejšim od 65 let, ki sami zaradi različnih razlogov ne morejo priti v knjižnico, olajšali dostop do želenih knjig, so se povezali Zavod Sopotniki, brežiški Zavod za podjetništvo, turizem in mladino ter Knjižnica Brežice in vzpostavili novo brezplačno storitev Knjiga na dom. Dostavo predhodno naročenega gradiva vsak petek med 13. in 15. uro izvaja Zavod Sopotniki. Pogoj je članstvo v Knjižnici Brežice, ki je za navedeno skupino uporabnikov brezplačno.

»Če zainteresirani za uporabo storitve še niso naši člani, jim priporočamo obisk v knjižnici, da uredimo potrebno, za brezplačen prevoz tudi v tem primeru poskrbijo Sopotniki. Lahko pa se po telefonu dogovorimo za drugačen način vpisa,« pojasnjuje Mateja Kus iz Knjižnice Brežice. Da bodo lahko v knjižnici naročeno gradivo pravočasno pripravili za petkovo dostavo, je treba knjige naročiti do vključno četrtka do 15. ure. Gradivo je mogoče naročiti na telefonsko številko 07 49 62 645 ali 041 762 990, prek storitve Moja knjižnica ali na elektronski naslov info@knjiznica-brezice.si. Rok izposoje je 28 dni, po izteku roka vrnitve je gradivo mogoče podaljšati, za vračilo knjig pa bo ponovno poskrbel Zavod Sopotniki.