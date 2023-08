Pleso prijevoz tako po novem za 15 evrov omogoča avtobusni prevoz do središča Zagreba, od tam pa je nato z vozovnico v obdobju 24 ur možen še brezplačen nadaljnji prevoz do zagrebškega letališča. To je v zadnjih letih postalo zelo priljubljeno tudi pri slovenskih potnikih, še posebej po propadu Adrie Airways in koronskem šoku za ljubljansko letališče, ki se po njem počasi pobira, tako da velja Slovenija za eno od članic EU z najslabšo letalsko povezljivostjo. Uvedba avtobusne linije je tako tudi del strategije francoskega koncesionarja, ki upravlja letališče v hrvaški prestolnici, da bi okrepil položaj letališča na sosednjem slovenskem trgu.

Iz družbe Avtobusna postaja Ljubljana so obenem sporočili, da so v teh dneh pozdravili še enega novega avtobusnega prevoznika. Francoska platforma za souporabo prevozov BlaBlaCar, katere del je tudi ponudnik skupinskih avtobusnih prevozov BlaBlaBus, po novem tako povezuje Ljubljano s Parizom in nekaterimi drugimi mesti. Enosmerna vozovnica do Pariza stane 49,99 evra. Obenem so v ponudbi tudi prevozi do Trsta in Verone. Platforma BlaBlaCar sicer po pojasnilih Avtobusne postaje Ljubljana povezuje več kot 100 milijonov ljudi v 22 državah.