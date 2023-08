Gasilci so z modro lučjo stali na ulici in nas vprašali, ali imamo avto v garaži. Stopim na dvorišče, povsod voda. Do garaže se je komaj dalo prebroditi, v njej je že bila voda. Gasilci vzamejo ključ in avtomobil odpeljejo na travo; manjkalo je le še kakšen centimeter in bi bil zalit. Soseda ni imela te sreče.

Ko se gasilci odpeljejo, zagledamo strašen prizor na vrtu. Potok za hišo, ki je bil poleti tako majhen, da si v njem komaj namočil noge, se je spremenil v reko. Rjavo reko, ki je drla po celotnem vrtu in se širila naprej po strugi, ki je sploh ni bilo več videti. Vse je bilo ena sama velika rjava deroča reka. Potok je spodkopaval vse pod seboj, odnašal mize, stole, vse … Moč vode je bila nepopisna.

Pri nas v Oševku niti najstarejši prebivalci tako silovitih poplav, kot so se zgodile sedaj, ne pomnijo. Strugo potoka so regulirali ob zadnjih poplavah, ki so bile leta 2015, in stanovalci, ki živijo ob potoku, so bili prepričani, da bo zalilo pol Kamnika, če bo voda zajela njihovo vas. Zgodilo se je ravno to. Voda je drla praktično po vseh vaseh v okolici Kamnika in že v petek zjutraj se je izvedelo, da je povodenj tu zahtevala tudi smrtno žrtev – v Zakavu pri Bistričici, vasi, ki leži od Stahovice naprej in kjer je Kamniška Bistrica pod seboj spodkopala tudi glavni most v Stranjah.

Na območju nekdanje smodnišnice, kjer imajo prostore številna podjetja, je reka uničila praktično vse. x Nedeljski dnevnik