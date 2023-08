Dvomimo, da je bil odgovor zaposlene v lokalu točno takšen, kot ga navajate v članku (»rezervacij ne sprejemajo, saj se jim ne splača, ker imajo dovolj turistov ...«). Prepričani smo, da je bilo nekaj izgubljeno s prenosom informacije.

Resnica je namreč drugačna. Figovec že dalj časa, neodvisno od turistične sezone, ne sprejema rezervacij, ker se je sprejemanje rezervacij izkazalo za neposlovno in nekorektno do naših gostov, ki nas obiščejo brez predhodne rezervacije. Seveda so rezervacije potrebne in zaželene za večje skupine. Rezervacije bi bile s strani lokala v praksi zaželene in bi močno olajšale planiranje lokala tako glede števila zaposlenih, nabave hrane in druge organizacije, vendar to žal ne deluje. V praksi rezervirajo za neko število gostov za določeno uro, pride jih pol manj, zamudijo uro ali dve, ali pa sploh ne pridejo in se ne javijo na telefon. Take situacije so nefer do drugih gostov, ki so stali v vrsti, da so lahko vstopili v lokal, pojedli svoj obrok, poleg njih pa so še vedno samevale rezervirane mize. S tem lokal daje gostom vtis, da se rezervirane mize čuvajo za »pomembneže« in da vsi drugi niso dovolj dobri gosti. Ker upravljamo z več lokali, občasno zasledimo, da gostje rezervirajo za isti dan ob isti uri za isto število oseb v več naših lokalih,na koncu pa izberejo enega ali pa ne pridejo nikamor. Tudi ko po urah samevanja rezervirane mize pride do njene aktivacije in je ponujena gostom, vsi ostali to doživijo na napačen način.

V izogib takim situacijam smo se odločili, da bo najbolj fer do gostov, da jih sprejmemo v takem vrstnem redu, kot pridejo. Pri tem nima nobene povezave turistična sezona, saj celo sedaj, v višku sezone, turisti predstavljajo največ 45 % obiskovalcev.

Dragan Todorović, direktor Gast Gostinstvo, d. o. o., Ljubljana