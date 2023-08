Sistem, ki predstavlja alternativo modelu eksponentne gospodarske rasti, je bil javnosti predstavljen že pred desetletji. To je sistem gospodarske odrasti. Na prvo mesto postavlja potrebe prebivalstva, ne pa dobiček in njegovo delitev. Podatek, da letna poraba neobnovljivih naravnih virov za dobrih 60 odstotkov presega letno razpoložljive vire, pove vse. Odgovora na vprašanje, kakšen sistem naj uspešno nadomesti (benigni) sistem predstavniške demokracije, javnost ne pozna. Politične elite se izogibajo razpravi o tem vprašanju, čeprav odgovor poznamo. Alternativa posredni demokraciji in njej lastni legalnosti upravljanja je neposredna demokracija ter legitimnost odločanja pri upravljanju države.

Četrta industrijska revolucija je, poldrugo stoletje po rojstvu predstavniškega sistema, človeštvo obdarila z digitalno tehnologijo. Njen zadnji dosežek je umetna inteligenca. Človeško inteligenco opisujemo kot sposobnost reševanja novih situacij, ločevanja vzrokov in posledic, bistveno od nebistvenega ter učenja in prilagajanja ciljem. Umetna inteligenca je le verni posnetek takšnih človeških lastnosti. Zapisane so kot skupek pravil in natančnega zaporedja operacij (algoritem) v računalniškem jeziku. Dodati je treba še z dolgoletno načrtno človekovo aktivnostjo ustvarjeno popolno zbirko podatkov. Takšna umetna inteligenca je temelj pri vzpostavljanju neposredne demokracije.

Računalniške programe (algoritme) je mogoče opremiti z ukazi, ki z obdelavo podatkov iščejo odgovore in rešitve pri uresničevanju potreb prebivalstva. Umetna inteligenca je le simulacija človekove aktivnosti. V rekordno kratkem času jo opravi sodobna računalniška strojna in programska oprema. Umetna inteligenca je zato prvovrstno orodje tudi za udejanjenje neposredne demokracije, saj na podlagi obdelave obsežnih digitalno zapisanih podatkov in definiranih potreb prebivalstva predstavi najprimernejše rešitve. Predstavništvo, ki temelji na absolutni oblastni moči demokratično izvoljenih političnih strank v okolju tako delujoče umetne inteligence, izgubi svojo odločilno vlogo pri upravljanju države. Kako se je Unija odzvala na priložnosti, ki jih ponuja umetna inteligenca?

Odzvala se je z resolucijo evropskega parlamenta o umetni inteligenci v digitalni dobi (3. maj 2022), ki temelji na poročilu posebnega odbora. Dokument v 303 točkah opisuje priložnosti, tveganja in ovire pri uporabi umetne inteligence na področju zdravja, zunanje politike in varnosti, konkurence, trga dela in prihodnosti demokracije. Gradivo, ki govori o prihodnosti demokracije (10 točk), razkrije, da oblast v Bruslju tudi tokrat ni prestopila rubikona. Umetna inteligenca je obravnavana le kot orodje znotraj rubikona, namenjena obvladovanju dejavnikov gospodarske rasti v okolju sistema predstavniške demokracije.

Ob dogodkih, ko neučinkovito upravljanje držav prebivalstvu prinaša hude eksistenčne stiske, politiki ne razmišljajo o tem, da je treba zamenjati oba sistema, gospodarskega in političnega. Čas za ukrepanje se izteka. Neoliberalni gospodarski sistem mora nadomestiti sistem gospodarske odrasti, sistem posredne demokracije pa sistem neposredne demokracije. Umetna inteligenca kot dosežek četrte industrijske revolucije pa mora služiti sistemu gospodarske odrasti in potrebam prebivalstva.

Janez Krnc, Litija