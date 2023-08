Pa je Putin začel svojo »specialno vojaško operacijo«, začela se je vojna med ZDA in Rusijo na ukrajinskih tleh, ki traja in traja. Razdejala je deželo, razselila prebivalstvo, zemljo posejala z minami in, kar je najbolj tragično, z neštetimi grobovi mladih ljudi. Pri tem žal sodeluje EU, Golob pa se ji ponižno podreja, čeprav bi se lahko odločil drugače. Sodeluje tista Evropska unija, ki je pred leti (2012) dobila Nobelovo nagrado za mir, ker je celino, na kateri so dolgo divjale vojne, spremenila v celino miru.

Da imamo dobro organizirano civilno zaščito, vedno znova dokazujejo naravne nesreče, lani požari, letos toča, poplave, zemeljski plazovi. Narava se maščuje. Običajno ljudem, ki so najmanj krivi za njeno uničevanje. Naši odločevalci v Sloveniji in EU, pretekli in sedanji, pa se še vedno niso zbudili, uničujejo planet naprej ter denar namenjajo ubijanju. Za hip sem bila vesela, da je vojaški minister Šarec, ki je gasilec in ima verjetno večjo senzibilnost do naravnih nesreč in njenih posledic, pa sem se spomnila, kako tudi on meče denar in ga obljublja še več za bogatenje vojaške industrije. Kako ima Levica prav, ko je že pred leti svarila, kaj nas, nespametne prebivalce Zemlje, čaka in je predlagala, naj bo vojska in njena oprema v glavnem namenjena za pomoč ljudem in ne za svetovno nadvlado nenasitnih ZDA.

Vsa čast civilni zaščiti, gasilcem, vojakom, policiji in zlasti prebivalcem za njihovo nesebično pomoč ter solidarnost. Berem, da tudi Cerkev »trpi s trpečimi, joka s tistimi, ki jokajo in razmišlja, kako pomagati«. In kako razmišlja? V prvi vrsti izrablja nesrečo za propagando za okrepitev vere: »Spet obudimo zaupanje v Božjo bližino in pomoč … Zavedamo se, da krščanstvo prinaša najmočnejši in edinstven razlog za sprejem in prenašanje trpljenja …Sedanja preizkušnja je klic, da se bolj povežemo s Kristusom in brati …« Nič ne rečem, vera je lahko (nekaterim, mnogim) vernikom v tolažbo in pomoč. Kritiziram pa hipokrizijo škofov, ki bi »pomagali« samo z molitvami »za odvrnitev neurja« in z zbiranjem denarja za Karitas. Da bo jasno, z zbiranjem našega denarja. Naj bi raje za to namenili vse tiste milijone, ki jih kot zamudne obresti za gozdove, ki so jih že enkrat prodali, terjajo od države.

Na nastanek opisanih katastrof Golob nima vpliva, na svoje odločitve in na svoje ukrepanje pa ga ima v celoti. Dobro si ga bomo zapomnili po reševanju sedanje tragedije, upam v njegovo uspešnost, kot smo si ga po katastrofi »Loredan Bešič«. Zdaj igra zdravstvenega ministra in predvidevam, da v tem času ne bo narejenega nič. Menda išče »povezovalca« in ne strokovnjaka, ali, po mojem, poslušnega izvajalca, ki bo uresničeval »Brecljeva« navodila. Ne vem, če bi infektolog Andrej Trampuž (nekateri ga opisujejo kot strokovnega in resnega zdravnika, zagovornika javnega zdravstva in nasprotnika »dvoživk«), ki meni, da bi javno zdravstvo uredil v enem letu, to vlogo sprejel, če bi mu jo ponudili. (Le zakaj se nekdo, ki vodi oddelek v tako prestižni bolnici, že pet let sam ponuja za ministra?) Je pa skrajno nedopustno, da mu ne dajo nobenega odgovora.

Prav zanima me, kako se bo reševanje zdravstva nadaljevalo, ker se nakazuje še ena velika katastrofa – nadaljevanje boja desnice za oblast z vsemi sredstvi, tudi pod krinko sodelovanja in povezovanja, na osi Janševa univerza s Pahorjevo katedro kameleonov – Logarjeva Platforma ali stranka – SDS s sateliti in NSi, ki se jim bo pridružila. Pa bi bilo dobro, da bi jih (in nas) sedanja tragedija končno streznila. Lahko bi vsi skupaj doživeli katarzo.

Polona Jamnik, Bled