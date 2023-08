Sodni dan!

Oddahnila sem si. Zdaj končno vem, zakaj bom ostala brez vnukov. Vsega so krive podnebne spremembe. Razsvetlil me je znani intelektualec, nekdanji minister brez listnice in glavni strateg tehnoloških, gospodarskih in socialnih reform v prvi Janševi vladi ter nekdanji minister za znanost in izobraževanje v drugi Janševi vladi – Žiga Turk. Po njegovem namreč obstajajo ženske, ki imajo zelo specifičen pogled na napredek: napredno se jim zdi, da nimajo otrok. Iz dveh razlogov: ker jih nimajo moški in ker naj bi se tako »borile« proti podnebnim spremembam. Teh žensk torej ne stiska v trebuhu, ker vidijo, da se uresničujejo strašljive napovedi klimatologov, in zato odlašajo z zanositvijo. Ne, te bojevite ženščure se bodo z odrekanjem otroku »borile proti podnebnim spremembam«! Seveda je to – opominja dr. Turk – le izgovor.