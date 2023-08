Nogometaši Olimpije so občutili, kaj pomeni tekma proti ekipi iz lige prvakov, v kateri je Galatasaray zaigral že 16-krat. Tako je bilo za turško zasedbo gostovanje v razgretih Stožicah kot povsem običajen dan na delovnem mestu, za ljubljansko pa eden vrhuncev sezone. Turški prvak je izkoristil vso kakovost, ki jo premore, in znal kaznovati napake gostiteljev, za nameček pa je imel tudi naklonjenost 38-letnega švedskega sodnika Andreasa Ekberga. Odločilni trenutek tekme je bil v 20. minuti, ko je Admir Bristrić, ki je zaradi hitrosti in prodornosti precej boljša rešitev od Mustafe Nukića v vlogi vodje napada, dosegel gol za izenačenje na 1:1, a ga je sodnik razveljavil zaradi prekrška ljubljanskega napadalca. Takšnih dvobojev je na vsaki tekmi veliko in mnogi so prepričani, da bi gol priznal, če bi ga dosegel Galatasaray na tekmi v Carigradu.

Neodgovorna igra portugalske naveze na levi strani

»Razplet po prvem polčasu je bil nepravičen, saj smo dosegli regularen zadetek in imeli še nekaj priložnosti. Če bi bil gol priznan, bi ekipa dobila krila in bila v nadaljevanju polčasa še boljša ter samozavestnejša,« je izpostavil trener Olimpije Joao Henriques. ​Bil je navdušen nad vzdušjem in aplavzom, ki so ga kljub porazu prejeli po tekmi. Težava Olimpije sta bila prejeta zadetka v začetku prvega in drugega polčasa po velikih napakah Portugalca Sualeheja z izgubljeno žogo in Ratnika z napačno podajo. Sualehe je na levi strani v navezi z rojakom Ruijem Pedrom na trenutke igral neodgovorno, saj nista zapirala prostora in se spuščala v preigravanja, ki so bila vnaprej obsojena na izgubo žoge. V igri Olimpije se je zelo poznala odsotnost vsestranskega Doffa, saj je zaradi številnih obrambnih nalog v ofenzivnem delu manjkal Elšnik. Tudi zamenjava Fadida ob polčasu z Motiko se je izkazala za napako trenerja, saj je bil Izraelec ob Posavcu, Elšniku in Bristriću najboljši igralec Olimpije. Pri Motiki je opravičilo mladost, saj je star šele 20 let, vendar s svojimi slabimi predstavami, predvsem pa odnosom, jezi navijače, ki ne razumejo, zakaj dobiva toliko priložnosti. V Ljubljano je prišel kot velika zvezda, ki ima v pogodbi zapisano, da 1,5 milijona odškodnine ob prodaji pripada njegovemu prejšnjemu klubu Crveni zvezdi. Ko je bil Motika na igrišču, je Olimpija na trenutke delovala, kot da ima igralca manj na zelenici.

»Ponosen sem na ekipo, ki raste in se uči. Tekmecu smo povzročali težave in lahko smo igrali. Naše ravnovesje v igri se je porušilo po drugem prejetem zadetku. Tekmecu smo omogočili, da je imel veliko priložnosti,« je dodal Henriques, ki se zaveda, da bi Olimpija lahko doživela tudi katastrofo. Sodnik je gostom zaradi nedovoljenega položaja razveljavil dva gola, nekajkrat pa se je izkazal tudi vratar Vidovšek (7 obramb). »Večina fantov prvič igra v kvalifikacijah za ligo prvakov. Razlika med izkušnjami naših fantov in igralcev Galatasaraya je ogromna. Oni so naše napake kaznovali, mi jih nismo znali izkoristiti. Po tokratnem porazu ni vse narobe, tako kot pred tem ni bilo vse dobro. Želimo si čim več takšnih tekem, na katerih sicer trpimo, a se tudi veliko naučimo. Kljub vsemu bomo na povratni tekmi v Carigradu zaigrali na zmago,« je končal Henriques, ko je ura že kazala prve minute srede. V soboto ga v Stožicah čaka derbi Ljubljanske kotline z Domžalami.

​Elšnik še vedno verjame v preobrat

Nogometaši Olimpije so bili po tekmi vidno izmučeni, saj niso vajeni tekem v tako visokem ritemu, ki je za eno prestavo višji kot na slovenski sceni, in proti tako agresivnemu ter kakovostnemu tekmecu. »Z izidom nismo zadovoljni, smo pa na trenutke pokazali, da se s tekmecem lahko kosamo. Občasno smo bili celo boljši, le svojih priložnosti nismo izkoristili. Na takšni ravni ne smeš delati takšnih napak, kot smo jih mi. Če bi sodnik priznal naš gol za izenačenje, bi tekma šla v drugačno smer. Še vedno verjamemo, da lahko naredimo preobrat na povratni tekmi,« je menil Timi Max Elšnik, ki je znova vodil ekipo kot pravi kapetan. Olimpija še ne premore kakovosti za ligo prvakov, saj bi ekipe proti njej popravljale razliko v golih. Zanjo je trenutno veliko primernejša konferenčna ali evropska liga.

Galatasaray je delo v Ljubljani opravil v slogu velikih ekip: prišel, videl in dosegel gladko zmago. »Igrali smo proti dobri ekipi, ki je bila v nekaterih delih tekme, zlasti v prvem polčasu, močnejša, v nekaterih pa mi. Odigrali smo zelo dobro tekmo, predvsem v drugem polčasu smo imeli nadzor nad tekmo in lepše priložnosti. Veliko stvari smo delali dobro, zlasti v zvezni vrsti in napadu. Bitka še ni odločena, saj nas čaka še povratna tekma proti močnemu tekmecu,« je po tekmi na hitro povedal trener Galatasaraya Okan Buruk, saj je ekipa hitela na letališče za nočni polet v Carigrad. x

Olimpija – Galatasaray 0:3 (0:1) Strelci: 0:1 Akturkoglu (8), 0:2 Mertens (48), 0:3 Dervisoglu (91). Stadion Stožice, gledalcev 14.000, sodnik: Ekberg (Švedska) 5,5, rumeni kartoni: Motika, Jakupović; Oliveira, Dervisoglu. Olimpija: Vidovšek 7, Silva 6, Ratnik 5,5, Muhamedbegović 6, Sualehe 5, Elšnik 6,5, Posavec 6 (od 77. Gavrić –), Sešlar 5,5 (od 86. Nukić –), Fadida 6 (od 46. Motika 5), Rui Pedro 5,5 (od 86. Jakupović –), Bristrić 6,5 (od 65. Pedro Lucas 5,5), trener: Henriques 6. Galatasaray: Muslera 7, Boey 7, Nelsson 6,5, Bardakci 7, Karatas 6,5 (od 63. Dubois 6,5), Kultu 7, Oliveira 7 (od 87. Ayhan –), Yilmaz 7 (od 86. Dervisoglu 6,5), Mertens 7,5 (od 75. Akgun –), Akturkoglu 7, Bakambu 6,5 (od 75. Icardi –), trener: Buruk 7. Igralec tekme: Dreis Mertens (Galatasaray). Streli v okvir gola: 3:10, streli mimo gola: 6:5, prosti streli: 16:19, koti: 5:6, nedovoljeni položaji: 1:5, obrambe vratarjev: 7:3, prekrški: 17:12, število napadov: 96:97, število nevarnih napadov: 34:52, posest žoge (v odstotkih): 52:48.