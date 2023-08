Svetovni pokal v šahu je eno redkih tekmovanj, ki poteka na izpadanje, kar za igralce, ki so večinoma vajeni švicarskega ali bergerjevega sistema (praviloma z devetimi ali enajstimi koli), zagotovo pomeni še dodatne psihofizične preizkušnje. Najboljše tokrat namreč čaka ves mesec igranja pod velikim pritiskom, pri čemer lahko že najmanjša napaka pomeni takojšnje slovo.

V moški konkurenci je glavni favorit številka ena na svetovni jakostni lestvici Magnus Carlsen, ki bo po dosedanjih neuspelih poskusih skušal osvojiti edini še neosvojeni naslov, a je že naletel na težave proti Nemcu Vincentu Keymerju. Družbo med favoriti Norvežanu delajo še super velemojstri in veliki rivali Nakamura, Caruana, Nepomnjašči in So, kot tudi številni predstavniki mlajše generacije Gukeš, Erigaisi in Praggnanandhaa, ki so se uspešno uvrstili v nadaljevanje prvenstva. Presenetljivo pa je že zelo zgodaj izpadel najboljši domačin in svetovna zvezda Mamedyarov, nič bolje pa ni šlo niti super velemojstrom Griščuku, Shaklandu, Vachier-Lagravu in Giriju, ki sodijo med svetovno šahovsko elito. Veliko več smo potihoma pričakovali tudi od naših »novopečenih« šahistov Vladimirja Fedosejeva in Antona Demčenka, ki sta prav na svetovnem pokalu pričela zastopati barve Slovenije. Demčenka je že v uvodnem krogu nesrečno odpravil bistveno nižje postavljeni nasprotnik, perujski mednarodni mojster Leiva. Fedosejev pa se v drugem krogu ni znašel proti indijskemu velemojstru Erigasiju.

Ima pa prvenstvo na drugi strani že zdaj posamezne junake. Mednje zagotovo sodi legendarni ukrajinski velemojster Ivančuk, ki se je po dolgih borbah z mlajšima tekmecema uvrstil v 4. krog prvenstva in uspešno zastopa starejšo generacijo šahistov. Podobno bi lahko uspelo tudi klenemu hrvaškemu velemojstru Zdenku Kožulu, ki se je pri 57 letih v prvem krogu proti polovico mlajšemu turškemu velemojstru pomeril kar v osmih partijah in le za las zgrešil uvrstitev v naslednji krog. In ko smo se že dotaknili legendarnega južnega soseda, je treba dodati še, da je italijanskemu velemojstru Danielu Vocaturu z zmago v drugi partiji proti močnemu ruskemu velemojstru Dubovu uspel senzacionalen preboj v naslednji krog.

V ženski konkurenci je zgodba z glavnimi protagonisti podobna. Aktualna svetovna prvakinja Ju Wenjun, ki velja za nesporno favoritinjo, se je brez vsakršnih težav prebila v naslednji krog. Tokrat jo čaka obračun s trdoživo in izkušeno nemško velemojstrico Phaetz. Mnogo prezgodaj so prvenstvo nepričakovano zapustile velemojstrice Kostenjuk, Lagno in Dzagnidze, ki so v preteklosti že osvajale najvišja mesta.

Svetovni pokal je zaradi izločilnega formata že od začetka nadvse dinamičen in ljubiteljem šaha ponuja zanimivo in razburljivo spremljanje šahovskih vsebin na najvišjem nivoju. Azerbajdžan že od nekdaj velja za državo, ki zna gostiti najpomembnejša tekmovanja in poskrbi za gostoljubnost in domačnost šahistov. Celoten nagradni sklad obeh prvenstev znaša slabih 2,5 milijona evrov. Še bolj od tega pa je za šahiste pomembno dejstvo, da prvenstvo prinaša po tri vstopnice za turnirja kandidatov oziroma kandidatk prihodnje leto, ki bo odločil udeleženca naslednjih dveh dvobojev za naslov svetovnega prvaka in prvakinje čez dve leti.