Čeprav je slovenska košarkarska reprezentanca na zadnji pripravljalni tekmi pred domačimi navijači pred svetovnim prvenstvom prišla do zmage proti Črni gori in s tem nekoliko zacelila rane po zaporednih porazih proti Grčiji, selektor Aleksander Sekulić z videnim ne more biti pretirano zadovoljen. Res je, da napadalno večjih težav ni, a to le po zaslugi genialnosti Luke Dončića. Ko zvezdnika Dallasa iz lige NBA ni na parketu, igra Slovenije drastično pade. Še bolj skrbi obramba, kar ni novost, saj se problem vleče že iz lanskega evropskega prvenstva. Ob tem ne gre prezreti niti dejstva, da je Sekulić za tesno zmago proti Črni gori uporabil oba naturalizirana Američana in s tem na neki način prikril težave v slovenski igri. Na svetovnem prvenstvu bo lahko računal zgolj na enega, precej večjo vlogo pa bo moral odigrati Žiga Dimec, ki je tokrat na parketu preživel slabih osem minut, medtem ko jih je denimo Mike Tobey, ki se je reprezentanci pridružil dan pred tekmo s Črno goro, enajst. Zdaj sta pred košarkarsko izbrano vrsto najtežja preizkusa v pripravljalnem obdobju, ko se bo v okviru stoletnice delovanja španske košarkarske zveze v Malagi v petek pomerila proti aktualnim svetovnim in evropskim prvakom Špancem, v soboto pa z olimpijskimi prvaki Američani.

Bine Prepelič dobro izkoristil priložnost

»Ideja je, da igramo hitro košarko. K temu stremimo. Za takšen način igre imamo primerne igralce. Ob poškodbah Murića in Čančarja smo nižji, a smo zato lahko hitrejši od nasprotnikov. To je ena od pozitivnih stvari, ki sem jih videl proti Črni gori. Seveda ne smemo pozabiti na Luko Dončića. Če ga ne bi omenil, bi dal občutek, da je to, kar počne, normalno. Pa ni. Trojnega dvojčka je dosegel še pred koncem tretje četrtine. To je neverjetno. Kot je bila borbenost vseh ostalih, s čimer smo pod obročema uspeli vzpostaviti ravnotežje s črnogorskimi velikani. Negativna plat je bila obramba v tranziciji nasprotnika, ki je bila slaba. So stvari, ki jih moramo izboljšati in tega se zavedamo,« je predstavo proti Črni gori ocenil selektor Aleksander Sekulić in prikimal ob Dnevnikovem vprašanju, da je obramba problem Slovenije že dalj časa. »O obrambi se veliko pogovarjamo in delamo na tem. Morda nam je tokrat primanjkovalo tudi nekaj čvrstine. Malo smo tudi tvegali, saj smo morali podvajati njihove center in s tem puščali precej prostora zunanjim igralcem. A ko smo se držali vseh navodil, smo ubranili njihove napade. Bolj me skrbi, kot sem že omenil, obrambna tranzicija, torej branjenje njihovih protinapadov. Tukaj moramo narediti največji napredek.«

Ob odsotnosti poškodovanega Vlatka Čančarja se je pod obročema še najbolje boril Bine Prepelič, medtem ko so črnogorski visoki košarkarji Aljaža Kunca in Jakoba Čebaška brez težav prestavljali po parketu. Prepelič je ob tem zadel tudi dve trojki in bil na koncu z desetimi točkami skupaj z Jordanom Morganom tretji strelec Slovenije. »Omenil sem že, da Čančarja ne bomo morali nadomestiti. Moramo pa najti načine, kako igrati brez njega. Nekateri igralci bodo morali stopiti v ospredje. Stopiti bomo morali skupaj in si pomagati. Tokrat je priložnost odlično izkoristil Bine Prepelič, ki je prikazal dobro predstavo.«

Tobey sam izrazil željo za igranje

Presenetljivo je proti Črni gori soigralcem le dan po tem, ko se je priključil reprezentanci, že pomagal Mike Tobey. 213 centimetrov visoki Američan se bržkone zaveda, da je v primerjavi z Jordanom Morganom v zaostanku, a hkrati tudi, da je zaradi svoje višine izredno pomemben za Slovenijo. »Nismo računali, da nam bo Tobey pomagal proti Črni gori. Čeprav ni naredil niti enega pravega treninga s soigralci, je izrazil željo, da bi ga preizkusili. Poznalo se mu je, da rabi čas z ekipo,« ocenjuje Sekulić, ki se bo o tem, kdo bo zapolnil naturalizirano mesto, odločil v zadnjem trenutku. »Na svetovnem prvenstvu bo igral tisti, ki bo dal večji doprinos ekipi. Najraje bi videl, da bi odigrala igro ena na ena in tako odločila potnika. A šalo na stran, videli bomo, kdo bo bolje ustrezal naši igri. Pri tem bo imel besedo tudi Luka Dončić. Ne slepimo se. Je vodja naše ekipe in nekdo, ki ima žogo ves čas v svojih rokah. Zagotovo bo pomembno, koga si želi ob strani, ko bo najtežje.«

Novega reza v reprezentanci selektor v kratkem ne načrtuje. Pravi, da je s sodelavci v strokovnem štabu v veliki dilemi in se kaj zna zgoditi, da bodo na Japonsko odšli s 14 igralci. Zanimivo je, da na pripravljalnih obračunih malo časa za igro dobiva Žiga Samar, ki proti Črni gori sploh ni stopil na parket. »Če si želimo ustvariti določeno sliko, ne moremo vsem igralcem razdeliti enake minutaže. Tokrat je bil Dončić izredno razpoložen, ob tem potrebuje minute na tekmah, da pride v najboljšo možno formo. Posledično se možnosti za Samarja zmanjšajo. Želim si tudi, da se razigra Jaka Blažič, ki bo pomemben člen ekipe, prav tako Zoran Dragić. Imamo kar nekaj igralcev, ki jih želimo dvigniti.«