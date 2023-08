Na razstavi, ki bo na ogled do 9. septembra, sodelujejo Matija Brumen, Karmen Corak, Andrej (Andrea) Furlan, Nika Furlani, Jakob Jugovic, Arven Šakti Kralj, Maša Lancner, Boštjan Pucelj, Branimir Ritonja, Jadran Rusjan, Jernej Skrt, Klemen Skubic in Nina Sotelšek.

Gre za četrto v seriji razstav fotografij na temo odnosov. »Vse naše življenje, življenjski prostor in okolje z živimi bitji predstavljajo odnosi. Brez njih ne bi obstajalo nič,« je ob najnovejši razstavi zapisal kurator Denis Volk. »Odnosi predstavljajo nas in naš obstoj ter obstoj drugih glede na nas ali na druge ali drugo, na vse ostalo, kar nismo mi. Odnosi so stališča, mnenja, perspektive, prognoze, videnja, analize, anomalije, nekaj, kar obstaja v fizičnem ali duhovnem smislu, nenazadnje je tudi sama odsotnost odnosov odnos. Odnosi so večna in nedokončana tema,« je dodal.

Med sodelujočimi na razstavi je fotografinja Nika Furlani, ki svoje fotografsko raziskovanje usmerja na razmišljanje o sebi in na doživljanje sebe. Podobno kot v mislih poskuša na fotografijo ujeti različna stanja same sebe, ki so hkrati odsevi fizičnega, telesnega in duševnega ali duhovnega. Matija Brumen fotografira svoja nečaka že od njunega otroštva. Ta projekt v nastajanju je ne le biografski, ampak razkriva tudi sorodstveni odnos fotografa in vključenost v zabeležene trenutke skupnih dogodkov. Boštjan Pucelj vstopa v intimni prostor posameznika, v njegov dom, ki ga deloma razkriva s posneto knjižno polico. Maša Lancner je posnela rastline, sadike zelenjave, vzgojene v obraznih maskah. Jakob Jugovic v stereofotografijah prikazuje fizikalni fenomen loma svetlobe in združevanje slik para oči v eno prostorsko sliko. Nina Sotelšek pa izpostavlja hojo, ki jo lahko tolmačimo tudi kot čas, v katerem se pokažejo razhajanja med željami in izrečenim ter/ali dolžnostjo v odnosu matere in hčere.