Osemindvajsetletni Mathieu van der Poel je eden tistih športnikov na svetu, ki je že ob svojem rojstvu »vedel«, s čim se bo ukvarjal. Nizozemec se kolesu enostavno ni mogel izogniti, skozi vse življenje pa se srečuje s številnimi primerjavami. Že njegov oče Adrie je bil izjemen kolesar, ki je v svoji profesionalni karieri cestnega kolesarja nanizal 46 zmag. Med drugim je dobil dve etapi na dirki po Franciji, spomenik po Flandriji in Liege–Bastogne–Liege. Ponosni oče novega cestnega svetovnega prvaka je bil tudi šestkrat državni prvak Nizozemske v ciklokrosu. A uspehe Mathieua še raje primerjajo z njegovim dedkom po mamini strani, ki ni nihče drug kot francoski šampion Raymond Poulidor.

»Večno drugi« Francoz je blestel v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, ko je nabral kar 70 profesionalnih zmag na cesti. Sedemkrat je slavil na etapah slovite dirke po Franciji, ki pa je nikoli ni osvojil. Kar trikrat je zaključil na skupno drugem mestu in dvakrat na tretjem. Tudi Poulidor pa se lahko pohvali z zmago na spomeniku, saj je bil najboljši na prvi največji enodnevni dirki sezone Milano–San Remo (1961). MVDP, kot je vzdevek kolesarja, ki bo na cestnih dirkah prihodnje leto nosil mavrično majico svetovnega prvaka, po številu zmag na cesti še zaostaja za svojima vzornikoma. Po najnovejši v Glasgowu jih ima na svojem računu 45, a je s tem še močno dopolnil bogato družinsko zbirko kolesarskih lovorik.

Večno rivalstvo z Van Aertom

Če Mathieua rezultati očeta in dedka ne motivirajo dovolj, pa ima ves čas svoje aktivne kariere ob sebi še enega zvezdnika svetovnega kolesarstva, s katerim sta na cestah in na dirkah v ciklokrosu uprizorila že nešteto nepozabnih dvobojev. Seveda gre za Belgijca Wouta van Aerta, ki je le pol leta starejši od nizozemskega tekmeca in sta velika rivala že vse od otroštva. Predvsem v letošnjem letu pa je vse v znamenju kolesarja iz dežele tulipanov. MVDP je Van Aerta sprva premagal v sprintu na svetovnem prvenstvu v ciklokrosu, kjer je 28-letnik prišel že do petega naslova svetovnega prvaka, Belgijec ima v lasti tri mavrične majice v tej disciplini.

Večna tekmeca sta bila izjemne bitke tudi spomladi na cestnih kolesih, ko je Van der Poel na spomeniku Milano–San Remo ponovil uspeh svojega dedka (Van Aert je bil tretji), enak rezultat pa sta zabeležila še v bitki za granitno kocko, na spomeniku Pariz–Roubaix. Izjemno sezono, polno velikih zmag, je Van der Poelu po Flandriji preprečil še en kolesarski as, Slovenec Tadej Pogačar, Nizozemec pa se je moral zadovoljiti z drugim mestom.

Velika trojica sodobnega kolesarstva je pravi šov uprizorila tudi v Glasgowu, ko je poskrbela za zmagovalni oder za zgodovino. Vsi trije kolesarji so namreč predstavniki modernega kolesarstva, ki ne odlašajo z napadom. So odlično tehnično podkovani in obožujejo zmage s samostojnimi pobegi. »Srebro ni to, kar sem si želel. A Mathieu je bil ponovno najboljši. Zaslužil si je to zmago,« z izbranimi besedami o večnem tekmecu vedno govori Wout van Aert. »To je zmaga mojega življenja na cesti,« pa je bil navdušen Mathieu van der Poel. Nizozemec je postal prvi, ki je v istem letu postal svetovni prvak v ciklokrosu in na cestni dirki. V Glasgowu pa ima priložnost, da mu uspe nepredstavljivo. Je namreč tudi izjemen gorski kolesar in na sobotni dirki za mavrično majico je eden glavnih favoritov zanjo. Le če se mu ne bo ponovila napaka z olimpijskih iger v Tokiu, ko je padel že v prvem krogu in se poškodoval, potem ko je pozabil, da so organizatorji odstranili lestev in bi preko skale moral skočiti. Zaradi padca je MVDP na Japonskem ostal tudi brez nastopa na cestni dirki in olimpijske igre tako za zdaj predstavljajo njegovo edini črno piko v karieri.