Svojci žrtev strelskega napada na beograjski šoli tožijo družino napadalca

Svojci žrtev strelskega napada na osnovni šoli Vladislav Ribnikar v Beogradu so vložili odškodninsko tožbo proti 14-letnemu napadalcu in njegovima staršema, danes piše srbski časnik Blic. Mladoletnik je z očetovo pištolo 3. maja ubil devet učencev in varnostnika, skupinsko tožbo pa je vložilo 27 svojcev.