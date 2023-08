»Zdravniško pomoč je doslej poiskalo 52 ljudi,« je za rusko državno televizijo povedal Vorobjov in pojasnil, da so nekateri utrpeli opekline, drugi pa udarnine, ki jih je povzročil zračni udar ob eksploziji. Dodal je, da vzroka eksplozije ne more komentirati in da preiskava poteka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prav tako še vedno poteka iskanje in reševanje ljudi, ujetih pod ruševinami. Poškodovanih je bilo tudi več bližnjih stavb, ki so jih evakuirali.

Mestna uprava kraja Sergijev Posad, kjer je prišlo do eksplozije, je na Telegramu sporočila, da je ta odjeknila v skladišču pirotehničnih izdelkov. Po prvih informacijah naj bi bilo za incident krivo neupoštevanje varnostnih ukrepov, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Pred tem so se na družbenih omrežjih pojavila ugibanja, da bi bila lahko tovarna, ki med drugim proizvaja optično opremo za vojaške namene, tarča napada z brezpilotnim letalnikom.