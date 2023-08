Vsi plačilni sistemi bodo v ponedeljek delovali nemoteno

Vsi plačilni sistemi bodo v ponedeljek, ki ga je vlada razglasila za dan solidarnosti in bo dela prost dan, delovali nemoteno, so danes sporočili iz Združenja bank Slovenije. To velja za vsa domača in čezmejna plačila, poslovanje na bankomatih in plačevanje s karticami, pa tudi za poslovanje spletnih in mobilnih rešitev posameznih bank.