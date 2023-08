Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v zbornici, podpirajo vse vladne ukrepe, usmerjene v hitro in učinkovito pomoč državljanom in gospodarstvu na prizadetih območjih. Pri tem so posebej omenili institut čakanja na delo in pomoč države v obliki ugodnejših posojil. Glede predloga, da se z novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki je danes na mizi poslancev, ponedeljek določi kot dela prost dan, pa so poudarili, da ga sicer razumejo kot dobronamernega, a ga ne morejo podpreti.

»Takšen ukrep bi zagotovo vsem podjetjem naložil še dodatne stroške in še otežil pretok v dobavnih verigah. Številna podjetja, med katerimi so tudi trgovska, že danes v različnih oblikah pomagajo vsem prizadetim. Trgovci v tem težkem obdobju čutijo tudi odgovornost za zagotavljanje nemotene in čimprejšnje oskrbe na vseh prizadetih območjih z osnovnimi življenjskimi potrebščinami ter materialom in opremo, kar ljudje zdaj nujno potrebujejo, vse z namenom sanacije in vrnitve na njihova varna območja in v domove,« so poudarili.

Da bi bil ponedeljek prost dan, po njihovem mnenju ni smiselno tudi zato, ker da že zdaj vsa podjetja prizadetim zaposlenim omogočajo odsotnost z dela. Če bi poslanci predlog o prostem dnevu danes v DZ vendarle podprli, pa v TZS predlagajo, da država vsem podjetjem pokrije stroške s tega naslova ali se v zvezi s tem odpove vsaj dajatvam (prispevkom, dohodnini). »Kljub temu pa poudarjamo, da je v tem trenutku ključnega pomena, da se gospodarstvu omogoči, da posluje v polnem obsegu,« so sklenili.