Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen si je v družbi premierja Roberta Goloba in komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča iz helikopterja ogledala najbolj prizadeta območja nedavne ujme v Sloveniji. Po preletu čez Komendo, Mengeš, Kamnik, Luče, Ljubno ob Savinji in Mozirje ter obisku Črne na Koroškem je bila zgrožena nad videnim uničenjem: »Sočustvujemo z žrtvami in z njimi tudi žalujemo,« je dejala von der Leynova, ki je poudarila, da je bilo pomembno na lastne oči videti uničenje in se srečati z ljudmi. Predsednica evropske komisije je sicer bila tudi ohrabljena s solidarnostjo Slovencev, ki jo je označila kot eno izmed izstopajočih vrlin slovenskega ljudstva.

S premierjem Golobe se je pogovarjala tudi o načinih, kako lahko Evropska unija najučinkoviteje podpre obnovo prizadetih območij. Premier Golob je že napovedal, da bo vsota znašala več milijard evrov. Iz pogovorov obeh pa je razvidno, da lahko Slovenija računa tudi na več milijard evrov evropskih sredstev – tako nepovratnih kot povratnih sredstev. Ta bodo prišla iz treh virov.

Paketna pomoč iz treh virov

Nepovratna sredstva bo Slovenija dobila iz sklada za solidarnost, kjer bo že letos državi nakaznih 100 milijonov evrov, naslednje leto pa še 300 milijonov. Drugi del paketa pomoči bodo obsegala skupno 2,7 milijarde nerazdeljenih sredstev sklada za okrevanje po pandemiji koronavirusa, a bo zanje potrebno zaprositi še avgusta. »Potrebna bo maksimalna fleksibilnost,« je izziv reprogramiranja teh sredstev za obnovo po ujmi opisala von der Leynova. To bodo povratna sredstva, a pod ugodnimi kreditnimi pogoji. Tretji del paketa pa bodo Sloveniji namenjena kohezijska sredstva iz evropskega proračuna do leta 2027, ki jih bo možno reprogramirati v druge namene kot so določena do sedaj.

»Slovenija je izstopajoči primer države, ki se hitro odzove na pomoč. Pomagala je Italiji ob poplavah, ali pa Hrvaški ob potresu. Slovenija lahko sedaj računa na Evropo.« je poudarila von der Leynova. Da obstaja velika pripravljenost za fleksibilnost glede dodeljevanja sredstev na strani evropske komisije, sicer nakazuje tudi dogovor von der Leynove in Goloba, da bosta komisija in slovenska vlada ustanovili delovno skupino za reprogramiranje evropskih sredstev Sloveniji. Golob je ob tem zagotovil, da tudi gospodarstvo pri pomočeh države ne bo ostalo prezrto. Napovedal je, da bo Slovenija evropsko komisijo za odobritev državne pomoči zaradi delovanja višje sile morala evropsko komisijo zaprositi za izvzetke od obstoječih pravil konkurence. »Verjamem, da bomo pri tem uspešni,« je dodal. Slovenska vlada sicer ustanavlja še poseben sklad za obnovo po poplavah, ki bo upravljal z vsemi dobljenimi sredstvi za obnovo. Prva vplačana tranša slovenske vlade vanj bo znašala 300 milijonov evrov, je dejal Golob.

Von der Leyen: Slovenija bo okrevala

Po pogovorih s predsednico republiko Natašo Pirc Musar in predsednico parlamenta Urško Klakočar Zupančič je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen nagovorila še poslance v državnem zboru, kjer bodo danes sprejemali interventno zakonodajo o odpravi posledic naravnih nesreč. Ujmo v Sloveniji je označila za nacionalno in evropsko tragedijo.

Ponovno je pohvalila slovensko pripravljenost na pomoč in spomnila na podobe gasilcev, ki so reševali otroke iz vrtca ali fanta z modrim dežnikom, ki je helikopterski posadki prinesel prigrizke. »Val solidarnosti se je zgodil pod neverjetnim vodstvom civilne zaščite in vlade. Vse politične sile so stopile skupaj,« je dejala. Tako kot je bila Slovenija solidarna z drugimi državami EU, ki so jih doletele naravne nesreče, bo EU še naprej solidarna tudi s Slovenijo, je zagotovila. »Evropa je tu za vas. Stojimo vam ob strani in bomo tu za vas,« je poudarila. Ponovno je tudi poslancem orisala možnosti črpanja evropskih sredstev in zaključila z mislijo: »Slovenija z evropsko pomočjo okrevala in bo ponovno močna v osrčju Evrope. Naj živita Slovenija in Evropska unija.«