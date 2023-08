Ko uporabnik v brskalnik Google vtipka ključno besedo poplava v slovenskem ali angleškem jeziku, se mu prikažejo opozorilo glede poplav in dve rdeči ikoni, ikona Pregled in ikona Lokalne informacije, so delovanje sistema v sporočilu za javnost opisali na ministrstvu za digitalno preobrazbo.

Z izbiro lokalnih informacij uporabnik pride do treh uradnih spletnih strani: vladne spletne strani z informacijami o poplavah na portalu gov.si, do aplikacije Poplave 2023 za ponudbo pomoči in do spletne strani z ažurnimi informacijami o zapori cest promet.si.

Poleg tega, da je sistem na voljo s koristnimi in verodostojnimi informacijami, Google aktivno spremlja najnovejše informacije iz virov slovenske vlade in dodaja ključne zapore cest v Google Zemljevide, da uporabnikom pomaga pri navigaciji v državi zaradi posledic poplav, so še navedli na ministrstvu.