Kot so spomnili v pozivu, ki so ga poleg vlade naslovili tudi na ministrstvi za finance in za delo, družino, socialne zadeve in invalide, je svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) februarja predlagal 3,5-odstotno izredno uskladitev pokojnin za vse upokojence in dodatno enoodstotno za upokojene do vključno leta 2011. Izredna uskladitev bi veljala od 1. aprila dalje. Vendar pa se je vlada potem odločila, da bo naslovila najbolj ogrožene skupine upokojencev.

Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus) pa zdaj želi, da se uresniči del predloga, ki ga je sprejel svet Zpiza. Redna uskladitev pokojnin s poračunom od 1. januarja 2024 pa bo sledila sredi februarja 2024. »Tako bomo vsaj malo popravili izgubljeno obdobje leta 2023,« so zapisali. Vlada naj to po njihovih besedah upošteva, ko bo pripravljala spremembe proračunskih dokumentov za leto 2024. Preostali del predloga, ki ga je sprejel svet pokojninskega zavoda, naj se izvede, ko bodo to omogočile makroekonomske razmere, so navedli.

Usklajevanje pokojnin naj se izvede v odstotkih

»Pokojnina ni socialna kategorija,« so opomnili v Zdusu. Pokojnina, katere višina je odvisna od dolžine dopolnjene pokojninske dobe in višine pokojninske osnove, se namreč po njihovem pojasnilu oblikuje na podlagi izplačanih plač oziroma zavarovalnih osnov v daljšem časovnem obdobju in posledično plačanih prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Zakon po njihovem opozorilu določa, da se tako redno kot izredno usklajevanje pokojnin izvede v odstotkih. »Zakonska dikcija torej ne omogoča drugačnega usklajevanja pokojnin kot v odstotkih,« so izpostavili.

Kot so posvarili, bi se z uvajanjem uravnilovke v pokojninski sistem v celoti porušila razmerja med pokojninami, katerih višina je bila določena skladno s temeljnimi načeli obveznega pokojninskega zavarovanja. »Takšen poseg bi bil zaradi navedenega v celoti nezakonit in protiustaven, saj bi z njim posegli v neodtujljive pravice, ki izhajajo iz naslova minulega dela in na tej podlagi plačanih prispevkov,« so dodali.

Zdus: Problem revščine je treba reševati s socialnimi transferji

Problem revščine med upokojenci z najnižjimi pokojninami, tudi med tistimi, ki so se upokojevali predčasno, bi morali po njihovem prepričanju reševati s socialnimi transferji. »Pokojninski sistem, ki je po svoji naravi zavarovalen, temelji na vplačanih prispevkih. Sistem socialnih transferjev pa predstavlja pomoč tistim, ki nimajo dovolj sredstev za preživljanje, in tem usklajevanje pokojnin ni namenjeno,« so prepričani.

DZ je 25. maja sprejel novelo zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024, po kateri bodo pokojnine novembra in decembra predčasno usklajene za 1,8 odstotka. Vlada pa je istega dne odločila tudi, da se pokojnine predčasno uskladijo za 1,8 odstotka tudi januarja.

Omenjena novela zakona določa tudi, da bo decembra izplačan zimski dodatek za upokojence. Ta bo znašal 40 odstotkov letnega dodatka, ki je bil že izplačan junija v višini od 145 do 455 evrov.