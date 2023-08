Ladja je proti Italiji plula iz tunizijskega pristaniškega mesta Sfax, ki velja za priljubljeno izhodiščno točko migrantov na poti v Evropo. Štiri preživeli, ki prihajajo iz Slonokoščene obale in Gvineje, je iz morja rešila malteška tovorna ladja. Na Lampeduso so rešeni migranti, tri moški in ženska, prispeli danes, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Število migrantov, ki so letos prispeli v Italijo, se je v primerjavi z enakim obdobjem lani podvojilo. Po podatkih italijanskega notranjega ministrstva je po morju italijansko obalo letos doseglo že več kot 90.000 migrantov. Po navedbah britanskega BBC je letos na poti iz severne Afrike v Evropo življenje izgubilo že več kot 1800 ljudi.