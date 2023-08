Nekaj pred peto uro včeraj popoldan so blejski policisti prejeli obvestilo o gorski nesreči na območju Rudnice v občini Bohinj. »90-letni moški je sestopal po poti Rudnica – Široka polica – vas Brod. V bližini Široke police je med hojo zdrsnil in padel v globino,« so potrdili na Policijski upravi Kranj. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl. Planincu naj bi sicer zdrsnilo na planinski poti na težko dostopnem terenu, padel pa petdeset metrov v globino. Posredovali so gorski reševalci iz GRS Bohinj in dežurna ekipa za reševanje s posadko helikopterja letalske policijske enote. Truplo so prepeljali v dolino.

Izgubljena tuja planinca

Kljub prošnjam in opozorilom, naj se pohodniki te dni ne odpravljajo v planine, saj ogromno reševalcev pomaga pri reševanju ljudi, prizadetih v poplavah, nekateri tega ne upoštevajo. Včeraj okoli šeste ure popoldan je bila na terenu tudi ekipa GRS Tolmin in sicer na območju Kobarida, kjer sta se izgubila češka planinca. Pri sestopu po brezpotju v južnem pobočju Krasjega vrha sta se zaplezala in prosila za pomoč. »Po pridobitvi koordinat kraja smo ugotovili, da se planinca nahajata v grapi na višini 1300 metrov. Zaradi dolgega dostopa bi klasično reševanje iz strmega in težko prehodnega terena potekalo ponoči, zato smo za pomoč zaprosili dežurno ekipo GRS na Brniku in posadko helikopterja Letalske policijske enote,« navajajo v zvezi. Nepoškodovana, a za tako pot neprimerno opremljena pohodnika so hitro našli, ju z elektromotornim vitlom dvignili v helikopter in ju odložili pri terenski ekipi reševalcev na travniku nad Drežniškimi Ravnami.

V Tamar po zaplezano osebo

V Gorski zvezi Slovenije (GRZS) opozarjajo, da po državi še vedno veljajo izredne razmere, kljub opozorilom pa so morali v teh dneh večkrat posredovati. Med drugim v Tamarju, ko je osem gorskih reševalcev iz GRS Rateče reševalo zaplezano osebo. »Dokler so v Sloveniji izredne razmere in slabo vreme, se ne odpravljajte v gore, hribe in na težko dostopne terene, saj so razmere zares nevarne,« zadnje dni opozarjajo v GRZS.

Izogibajte se prizadetih območij

In niso edini, ki ljudem svetujejo, naj se še nekaj časa izogibajo najbolj prizadetih območij. Nedavna ujma in vetrolomi so povzročili škodo tudi v gorah, zato v Planinski zvezi Slovenije pozivajo planince, naj si za izlete izberejo druge cilje.

Stanje je trenutno najbolj kritično na območju Zgornje Savinjske doline, Koroške ter Kamniško-Bistriškega območja, kjer je zaprta večina planinskih poti. Prizadet je tudi dobršen del Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja, zato v planinski zvezi odsvetujejo obisk navedenih območij.

Zaradi nedavne ujme in julijskih neurij je sicer zaprtih tudi nekaj planinskih poti v Julijskih Alpah, med drugim Krnica-Špik.

Med drugim so zaprte so tudi planinske poti iz doline Drage proti Robleku in proti Prevali ter planinska pot Ribnica - Sveta Ana na Mali gori - planinski dom Ribnica. V občini Medvode je onemogočen dostop do planinskih poti z izhodiščem v dolini Ločnice, izhaja iz objave na spletni strani Planinske zveze Slovenije.

Planinska zveza Slovenije, ki skrbi za mrežo planinskih poti po Sloveniji, zbira podatke o stanju poti in zapira poškodovane odseke. Zaprte poti vnaša na spletno stran Stanje planinskih poti in v aplikacijo maPZS.