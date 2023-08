Zadnje dni poročamo tudi o zgodbah s srečnim koncem, v osrčju katerih so gasilci, policisti, prostovoljci, domačini, gorski reševalci. Vsem je skupno veliko srce in neustavljiva želja po pomoči. Z Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) so sporočili, da so ekipe v Črni na Koroškem včeraj pregledale vse nedostopne, višje ležeče terene, ki so ostali odrezani od dostopa do oskrbe. Gorski reševalci so se tja odpravili tako peš kot s helikopterji slovenske vojske in madžarskih kolegov, s katerimi so dostavili zdravila, vodo, hrano, oblačila, gorivo, agregate … Obenem so se trudili domačinom vliti nekaj upanja, pa čeravno sredi ekstremnih razmer. »Pomagali smo noseči mamici in njenim otrokom. S helikopterjem smo jih evakuirali z ogroženega in nedostopnega terena, da bodo lahko v prihodnjih dneh na varnem počakali na prihod novega družinskega člana,« so zapisali v objavi na facebook profilu GRZS.

Gospa ni želela zapustiti svojega doma

Gorski reševalci so evakuirali tudi nekaj drugih, ki so potrebovali nujno pomoč zdravnika. Najbolj pa se jih je dotaknila zgodba starejše gospe, ki ni želela zapustiti svojega doma. »Po dobri uri prepričevanja je le pristala na polet z vojaškim helikopterjem,« so dodali.

Iz GRZS so na Koroško včeraj poslali dvajset gorskih reševalcev iz različnih društev po Sloveniji. Ko jim je po številnih poizkusih končno uspelo vzpostaviti stik z njimi, so jim kolegi iz GRS Koroška povedali, da so razmere tam apokaliptične. V poplavah so ostali brez prostorov, opreme in vozil. »Kljub vsemu po svojih najboljših močeh pomagajo pri reševanju ljudi in premoženja, pa tudi svojih domov,« so pojasnili v GRZS.

Na terenu je bila ekipa dveh zdravnikov gorskih reševalcev, več reševalcev letalcev, usposobljenih za reševanje s helikopterji, in pa gorski reševalci skupaj z reševalno opremo, ki so jo prispevala različna društva po Sloveniji. Na Koroško so odleteli s tremi helikopterji Slovenske vojske. Desetčlanska ekipa je na območju ostala tudi danes.