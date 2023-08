Ansambel Slovenija je nastopal po vsej slovenski deželi, po nemško govorečih Avstriji in Švici, gostoval je pri rojakih na Švedskem, v Nemčiji, Argentini, Urugvaju in Braziliji. Bil je reden gost radijskih in televizijskih oddaj v Sloveniji in Avstriji ter posnel trinajst kaset, vinilnih in CD-plošč. Skladbo Le tebe bom ljubil je prvič posnel leta 1985 v Avstriji, deset let kasneje pa še v Sloveniji. Izdal jo je na treh različnih nosilcih zvoka: na kaseti Na zdravje (1986), na CD-plošči 15 let Ansambla Slovenija (1992) in na svoji poslovilni plošči Slovencem v pozdrav (1997). Priredba skladbe za citre je leta 2016 našla posebno mesto še v notni zbirki Cite Galič Najlepše melodije Slovenije 3.

O nastanku skladbe Le tebe bom ljubil nam je vodja ansambla Jože Galič povedal: »Napisal sem glasbo in v prvem zamahu tudi besedilo z naslovom Le tebe sem ljubil, vendar pa to ni bilo nikoli objavljeno. Obveljala je bolj optimistična verzija besedila z naslovom Le tebe bom ljubil, ki jo je ustvaril Ivan Sivec.« Avtor nemške verzije besedila (Nur dich werd' ich lieben), izdane leta 1985, pa je Mario Engelsberger. Pri vseh izvedbah sta pevska solista Erika Zakonjšek in Jože Galič.