V razprodanih Stožicah (najeminentnejši gost na stadionu je bil Aleksander Čeferin, predsednik evropske zveze Uefa) in v fantastičnem vzdušju se je že v deveti minuti veselilo okoli 900 navijačev kluba iz evropskega dela Carigrada. Olimpijin Portugalec David Sualehe je na svoji polovici igrišča naredil napako, izgubil žogo in Turki so krenili v hiter napad. Po podaji Barisa Yilmaza z desne strani je zadel Kerem Aktürkoglu, ki je streljal tik ob vratnici in vratar Matevž Vidovšek je bil nemočen.

A Ljubljančani so se hitro pobrali in nagrada je sledila v 20. minuti. Admir Bristrić je v napadu v igri ena na ena preigral gostujočega branilca, se sam znašel pred urugvajskim vratarjem Fernandom Muslero (37-letnik je že 13. sezono član Galatasaraya) in ga rutinirano ugnal. Eksplozija veselja na tribunah je trajala le sekundo ali dve, kajti švedski sodnik Andreas Ekberg je razveljavil verjetno regularen gol. Le Skandinavec je videl domnevni Bristrićev prekršek v napadu, čeprav je verjetno gostujoči igralec oviral 20-letnega nogometaša iz Bosne in Hercegovine.

Že v tretji minuti drugega polčasa so se Turki veselili vodstva z 2:0, potem ko je odbito žogo po obrambi vratarja Vidovška na robu kazenskega prostora dobil belgijski veteran Dries Mertens in zadel v polno. V 57. minuti je po prostem strelu in podaji Mertensa v kazenski prostor na 3:0 povišal Abdülkerim Bardakci, a je sodnik Ekberg gol po ogledu s tehnologijo VAR razveljavil zaradi prepovedanega položaja, iz enakega razloga pa je sedem minut kasneje to storil še pri enem Galatasarayevem golu. Olimpijino usodo je v prvi minuti sodnikovega podaljška po strelu z glavo ob prekinitvi za končnih 3:0 zapečatil Halil Dervisoglu.