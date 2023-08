Prihodnji teden naj bi v Ukrajino prispela prva pošiljka ameriških tankov abrams. Združene države jih nameravajo poslati vsega skupaj 31. V teh menda najboljših tankih na svetu so se ukrajinski tankisti začeli uriti že maja v Nemčiji. Ukrajini bodo prišli zelo prav, saj se ji s prebojem na fronti mudi, septembra se namreč začne deževno obdobje in teren ne bo več primeren za ofenzivo. »V prihodnjih tednih bodo še poskušali doseči preboj. A po mojem ga bo izjemno težko doseči,« je za ameriško televizijo CNN dejal neimenovani zahodni diplomat. »To je najtežji trenutek te vojne,« pa je dejal demokratski kongresnik Mike Quigley, ki je nedavno v Evropi spremljal urjenje ukrajinskih vojakov.

Kijevu se mudi tudi zato, ker bi se odnos Washingtona po ameriških volitvah prihodnje leto lahko spremenil. Donald Trump, favorit med republikanci, je izjavil, da bo »v 24 urah dosegel mir« in obnovil gospodarsko sodelovanje z Rusijo. Tudi nekateri drugi republikanski predsedniški kandidati niso navdušeni nad vojaško pomočjo Ukrajini, ki je veliko večja od evropske.

Čas dela za Rusijo

Čas tako dela za Rusijo, medtem ko ukrajinska protiofenziva, ki se je začela junija, ni prinesla odločilnega preboja fronte na jugu ali vzhodu, predvsem zaradi gostih minskih polj, obrambnih jarkov in protitankovskih ovir. Rusi so imeli več kot leto dni časa, da so utrdili obrambo, preden se je junija začela protiofenziva. Zelenski je julija celo obtožil zahod, da je kriv za njen neuspeh, ker je pozno poslal orožje. »Načrtovali smo jo zgodaj spomladi, a je nismo mogli začeti, ker nismo imeli dovolj streliva in orožja,« je rekel.

Tudi s sankcijami Rusije zahodu ni uspelo spraviti na kolena. Preko različnih držav, tudi Slovaške in Švice, ji uspeva zaobiti sankcije in na primer uvoziti elektronske dele, ki jih potrebuje za proizvodnjo orožja. Za sankcije na ruski izvoz nafte, ki naj bi prizadele rusko financiranje vojne, se ne zmenita Kitajska in zlasti Indija, ki kupuje poceni rusko nafto in jo zatem predelano veliko dražje prodaja celo v EU. Bruselj se tega tudi zaveda, saj je o tem javno spregovoril zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

Novačenje vojske v Kazahstanu

Rusija medtem išče nove vojake, tudi v Kazahstanu. Po poročanju Reutersa je na internetu mogoče zaslediti vabilo za pridružitev ruski vojski s takojšnjim izplačilom 4800 evrov in mesečno plačo 1800 evrov. V Kazahstanu živi tri milijone Rusov. Sicer je veliko Kirgizov, Uzbekov in Tadžikov na začasnem delu v Rusiji je vstopilo v rusko vojsko ali se pridružilo najemniški vojski Wagner. Kazahstancev pa je na začasnem delu v Rusiji manj, ker zaradi nafte Kazahstan ni tako reven. So pa medtem v Kirgizistanu moškega obsodili na deset let zapora, ker se je pridružil Wagnerju, kar je tam z zakonom prepovedano.

V nadaljevanju ruskih napadov v Ukrajini je bilo ubitih najmanj osem oseb, en vojak in sedem civilistov, 67 ljudi pa ranjenih, ko sta v ponedeljek po podatkih ukrajinskega notranjega ministrstva ruska izstrelka priletela v zgradbo v mestecu Pokrovsk na vzhodu Ukrajine. Drugi izstrelek je bil usoden tudi za bolničarja, ki sta prihitela na pomoč ranjenim zaradi prvega. Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je izjavil, da je šlo za napad na poveljstvo večje skupine ukrajinskih enot.