Po dveh porazih proti Grčiji v pripravah na svetovno prvenstvo je slovenska košarkarska reprezentanca proti Črni gori močno potrebovala uspeh. Še posebej ob dejstvu, da zdaj odhaja na močan mednarodni turnir v Malago, kjer jo v petek čakajo Španci, v soboto pa ZDA. Morebitni niz porazov na razpoloženje v moštvu zagotovo ne bi vplival pozitivno, toda to strokovnega štaba izbrane vrste ni več potrebno skrbeti. Slovenija je sicer v igri pokazala stare slabosti, predvsem šepa obramba, ki je prejela kar 100 točk, a v končnici po zaslugi odličnega Luke Dončića vseeno prišla do zmage.

Ob igrišču Goran Dragić

Potem ko je slovenski selektor Aleksander Sekulić še v ponedeljek dopoldan razmišljal, da Mike Tobey, ki se je reprezentanci priključil nekaj ur kasneje, ne bo nastopil na tekmi proti Črni gori, je bil 213 centimetrov visoki košarkar danes v postavi. To je bilo hkrati sploh prvič v zgodovini košarkarske izbrane vrste, da je imela v moštvu dva naturalizirana Američana, saj je Sekulić računal tudi na Jordana Morgana. Nekdanje reprezentančne soigralce je v Stožice prišel podpreti tudi zlati slovenski kapetan Goran Dragić, polne tribune pa so med prvo in drugo četrtino pozdravile reprezentantke do 18 let, ki so nedavno na evropskem prvenstvu prišle do zlatega odličja.

Selektor Sekulić je zaradi poškodbe Vlatka Čančarja, igralci so na ogrevalnih majicah nosili napis »Čane, mi smo s tabo«, nekoliko premešal svojo začetno peterko. Namesto Zorana Dragića je bil v njej Gregor Hrovat, Čančarja pa je tokrat nadomestil Bine Prepelič. Reakcija Slovenije po slabi predstavi v Atenah proti Grčiji je bila očitna. V igri je bilo več energije in več želje, zato hitro vodstvo sploh ni čudilo. Pričakovano je voz vlekel Luka Dončić, ki je bojeval bitko z Dinom Radončićem, nekdanjim soigralcem v mladinskih vrstah Reala iz Madrida. Kljub boljši igri Slovenije pa Črnogorci nikakor niso popuščali. Gostitelji so sicer po trojki Dončića pred koncem prve četrtine prvič povedli za deset, toda ko je zvezdnik Dallasa odšel na klop, se je razmerje moči v trenutku spremenilo. V dobrih treh minutah, kolikor ga ni bilo na parketu, so gostje naredili delni izid 14:4 in ujeli nasprotnika, nekaj trenutkov kasneje pa prvič na tekmi tudi povedli. Pri Sloveniji je znova v oči bodla slaba obramba, vseeno pa so evropski prvaki iz leta 2017 na glavni odmor odšli s prednostjo, ko je sireno za konec prvega polčasa znova prehitel odlični Dončić.

Dončić čaral tudi v zaključku

Če so obračun bolje odprli Slovenci, je bil začetek drugega polčasa povsem v znamenju Črne gore, ki je z delnim izidom 8:0 zagrozila, da bi lahko pobegnila na višjo razliko. To je z dvema trojkama preprečil Bine Prepelič, ki se je odlično boril pod obema obročema. Ko pa so Dončić in soigralci znova ogreli motorje, se je rezultat hitro prevesil v njihovo korist. Glavni razlog za to je bil seveda slovenski kapetan, ki je ob doseganju točk še odlično skakal in asistiral ter že ob koncu tretje četrtine prišel do trojnega dvojčka (34 točk, 14 asistenc, 13 skokov). Črnogorci so zaradi pretiranega domačinskega kriterija sodniške trojice začeli izgubljati živce in se posledično zatekali tudi k grobim potezam, iz jeze pa tekmo pripeljali v izenačeno končnico. V njej je ključno trojko zadel Dončić, natančen s črte prostih metov pa je bil Klemen Prepelič, ki je potrdil zmago Slovenije.

»Veseli me, da smo v teh težkih časih za Slovenijo ljudem dali morda vsaj kanček veselja. Vsako tekmo želimo dobiti, tudi v pripravljalnem obdobju, predvsem pa uresničiti stvari, ki smo si jih zadali pred tekmo. V igri je bilo še vedno ogromno nihanj. Bila so obdobja, ko smo igrali odlično, in obdobja, ko slabo. Poskrbeti moramo, da se tista z dobro igro ves čas podaljšujejo,« je po tekmi in zmagi proti Črni gori povedal slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Slovenija – Črna gora 104:100 (32:33, 55:53, 81:73) Pripravljalna tekma na SP 2023. Dvorana Stožice, gledalcev: 11.500, sodniki: Grbić, Španič, Krajnc (vsi Slovenija). Slovenija: Samar, Nikolić 3, K. Prepelič 17 (8-6), Tobey 3 (2-1), Blažič 8, Kunc, Hrovat 4, Morgan 10, Dimec 5 (1-1), Dragić 5 (2-1), B. Prepelič 10, Glas, Čebašek 5, Dončić 34 (15-8), selektor: Sekulić. Črna gora: Mihailović 26 (4-4), Vučević 11 (4-4), Slavković 2, Radončić 21 (2-2), Hadžibegović, Radović 4 (2-2), Dubljević 5, Simonović 3, Ivanović 12 (4-4), Drobnjak, Popović 10 (7-5), Perry 6 (4-2), selektor: Radović. Prosti meti: Slovenija 28-17, Črna gora 27-23. Met za dve točki: Slovenija 33-24, Črna gora 44-19. Met za tri točke: Slovenija 37-13, Črna gora 27-13. Skoki: Slovenija 33 (24 + 9), Črna gora 42 (28 + 14). Osebne napake: Slovenija 27, Črna gora 25. Pet osebnih napak: Mihailović (40). Igralec tekme: Luka Dončić (Slovenija). Semafor: 9:3 (3. minuta), 22:13 (7), 32:31 (12), 45:40 (17), 55:61 (22), 77:68 (28), 85:78 (33), 90:90 (37).