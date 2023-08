Predlani je Tenis Slovenija po 11-letnem premoru spet organiziral turnir serije WTA 250 v Sloveniji, prizorišče pa je bil – tako kot tudi lani – Portorož. A po zaprtju tamkajšnjega teniškega centra so prireditelji takoj začeli iskati novo lokacijo, ki so jo našli v slovenski prestolnici. »Da smo primorani iskati drugo prizorišče, smo vedeli že jeseni lani. Takoj smo stopili v akcijo in spomladi letos smo se uspeli dogovoriti z Mestno občino Ljubljana. Pogovori z županom Zoranom Jankovićem so bili hitri, konkretni in enostavni, zato je celotna procedura hitro stekla in na koncu se je vse uspešno razpletlo,« pojasnjuje Gregor Krušič, direktor Tenisa Slovenije. Poleg spremembe lokacije in manjšega nagradnega sklada turnirja je s selitvijo iz Portoroža v Ljubljano prišlo tudi do spremembe igralne površine: namesto na trdi podlagi bodo igralke letos nastopale na peščeni.

V zadnjih dveh letih je TS od WTA dobil turnir serije 125 zaradi odpovedi turnirjev na Kitajskem in najema licence od Linza, a ga je obakrat nadgradil na turnir 250. Toda kitajski turnirji so se nato znova vrnili v program WTA, v avstrijskem Linzu pa niso želeli več posoditi licence. »Do zadnjega, še pred mesecem dni, smo upali in iskali možnosti za turnir 250, a od tega ni bilo nič. Ne glede na ceno nismo dobili nobene konkretne ponudbe za organizacijo,« priznava Krušič in dodaja, da se bo turnir v Ljubljani začel dan kasneje kot ponavadi (v ponedeljek, 11. septembra), v kvalifikacijah bo nastopilo le osem igralk, TS pa ima na razpolago dve posebni povabili (wild card) za kvalifikacije in štiri za glavni turnir.

Trg republike prvotni načrt

Sprva je bil ljubljanski turnir načrtovan na Trgu republike, kjer pa ga ni bilo možno organizirati, rezervna lokacija pa je bil nato Kongresni trg. A spet se je zapletlo, saj tam igrišča ni mogoče umestiti, nato pa je Tea Starc, direktorica marketinga Tenisa Slovenije, prišla na idejo o postavitvi teniškega igrišča v parku Zvezda. »Sprva smo bili ostali skeptični. A nato smo izračunali, da za osrednje igrišče potrebujemo površino 38 x 18 metrov, po meritvah pa smo ugotovili, da imamo na razpolago 43 x 23 metrov, kljub vsem vejam, svetilom... Takoj smo zgrabili njeno idejo in zdaj lahko tudi uradno potrdimo, da bodo slovenske šampionke in ostale igrale na najeminentnejši lokaciji, ki se je človek sploh lahko spomni v Sloveniji,« je prepričan Krušič.

Zaradi vsaj dveh posebnosti, ki bosta zapisani v zgodovino WTA (prvič osrednje igrišče na drugi lokaciji kot ostala in v parku v središču mesta), je bilo še toliko težje prepričati vodstvo WTA, da prižge zeleno luč. Svetovno teniško združenje je v Ljubljano celo poslalo posebno delegacijo, ki ni mogla verjeti, da je možno organizirati turnir na dveh ločenih lokacijah in na takšnem prizorišču. Toda po več kot dvomesečnem prepričevanju je prirediteljem le uspelo, predvsem zaradi pomoči nekdanje teniške zvezdnice in ambasadorke turnirja Mime Jaušovec, po kateri se bo imenovalo tudi osrednje igrišče v parku Zvezda, na tribunah katerega bo prostora za 1000 gledalcev. V Tivoliju bo na razpolago osem igrišč: dve igrišči pod dvorano bosta ves čas na razpolago za treninge, ostala za dvoboje (zadnje tri dni se bo vse dogajalo v parku Zvezda), pred koncem ženskega turnirja pa se bo na tivolskih igriščih začel tudi obračun Slovenija – Luksemburg v svetovni skupini II v Davisovem pokalu.

Kaja je bila presenečena

V Ljubljani bosta septembra zagotovo nastopili tudi najboljši slovenski igralki, Tamara Zidanšek in Kaja Juvan. Komaj 22-letna Kaja Juvan, trenutno 147. igralka na svetu,bo imela priložnost zaigrati v svojem rojstnem mestu: »Za idejo o lokaciji osrednjega igrišča sem prvič slišala pred kakšnim mesecem. Bila sem kar malce presenečena, saj si sploh nisem znala predstavljati, kje in kako bi sploh lahko postavili osrednje igrišče v parku Zvezda. Toda lokacija je super in kot rojena Ljubljančanka se zelo veselim nastopa, kajti na takšen način še nisem imela priložnosti igrati doma. Tudi v Portorožu sem se počutila domače in uživala, v Ljubljani pa bodo občutki še bolj posebni. Vsaj zame bo to zelo zanimivo in sočasno nenavadno doživetje.«

»Kaji sem že pred leti dejal, da bo zmagala na domačem turnirju v Ljubljani in da jo nekoč vidim med desetimi najboljšimi igralkami na svetu,« je v svojem večno optimističnem slogu dejal ljubljanski župan Zoran Janković. O iskanju lokacije v Ljubljani je Janković dodal: »Slovenska teniška zveza je pripravila dober program za turnir na Trgu republike. Čeprav je dobila soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, smo na MOL rekli ne, kljub temu, da je ta ploščad naša. Toda po tistem poskusu pred desetimi leti z igriščem za hokej na ledu, ki je bil katastrofa, smo se odločili, da bomo ta prostor uporabljali le še za državne prireditve. Ker so še naprej vztrajali s teniškim turnirjem, smo jim ponudili Kongresni trg. To so sprejeli in nato šli malce drugam v park Zvezda. A ko smo videli celoten projekt, makete, fotografije in ostalo, so mene in sodelavce dokončno prepričali.«

*** 100.000 € znaša nagradni sklad turnirja v Ljubljani, zmagovalka pa bo bogatejša za 13.000 evrov.