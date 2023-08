Nezgode pri odpravljanju posledic: Po čiščenju številne odrgnine, zvini in zlomi

V zdravstvenih domovih in bolnišnicah so v zadnjih dneh oskrbeli številne paciente, ki so se jim nezgode pripetile pri odpravljanju posledic poplav. Prebivalcem svetujejo, naj bodo pozorni tudi na morebitne manjše ranice, posebno previdnost pa priporočajo pri delu na vlažnih tleh.