S čarom arhitekture in zapisanim trenutkom zgodovine je pravi dragulj nekega drugega časa. Rudarska preteklost je vtkana v celostno podobo Raše. Bogata dediščina rudarskega življenja je verodostojno predstavljena v Arsia centru, majhnem rudarskem muzeju. Ta je na Raškem trgu in obiskovalcu neposredno ponuja svojevrstno doživetje nekdanjega dela in življenja raških rudarjev.

Že sam vstop v muzej je impresiven. Predstavljen je rudarski jašek, simbolika podzemnega življenja pa je poudarjena s kontrastom teme in svetlobe. Slike rudarskih obrazov in številni eksponati iz rudnika ponujajo obiskovalcu pravo doživetje rudniškega vzdušja. Obiskovalec se zlije z notranjostjo in doživi rudarsko realnost. Hoja po originalnih tirnicah je neponovljiv občutek, zasloni z videoprojekcijami pa obiskovalce popeljejo v preteklost. Arhivski filmi prikličejo vizualni trenutek nekega časa in postanemo del nenavadne zgodbe. Prek videa in zvoka pokukajte v rudarski muzej. Zvočni učinki ustvarjajo vtis resničnih eksplozij v rudnikih in premogovništvu. Obiskovalcu je na voljo popolna potopitev v atmosfero rudnika.

Dodatna zanimivost muzeja je prikaz tipičnega revnega rudarskega stanovanja. Številni detajli v stanovanju pripovedujejo svojo zgodbo in so ogledalo nekega časa. Kot da bi se čas ustavil: to stanovanje obuja težo rudarskega življenja in dobite občutek, da je rudar pravkar zapustil stanovanje.

Za enega najizvirnejših muzejev na Hrvaškem pa velja labinski muzej, ki prav tako neguje rudarsko zgodovino. Privlačen hrvaški muzej je v baročni palači Battiala-Lazzarini, bogata rudarska zgodovina pa oživi v kletnih prostorih muzeja. Tu je rov s 150 metrov dolgo rudarsko postavitvijo in prav zaradi tega prehoda skozi tunel je vodnik Lonely Planet Narodni muzej Labin uvrstil med deset najizvirnejših muzejev na Hrvaškem. Po doživetju življenja labinskih rudarjev vas bodo interaktivni zemljevidi in glasbeni posnetki tradicionalnih istrskih glasbil popeljali skozi bogato zgodovino od labinske uskoške bitke do strašnega kotlovskega zakona. Tam boste odkrili tudi zgodbo o izumitelju merilnika hitrosti, fiziku in matematiku Josipu Belušiću, rojenem v vasi Županići pri Labinu. Leta 1888 je skonstruiral prvi električni merilnik hitrosti, brez katerega si danes ne predstavljamo delovanja avtomobilov, letal in ladij.