Mislim svoje mesto: Slovensko narodno prizidališče

Leta 1903 so pred Deželnim muzejem za Kranjsko postavili dobro tono in pol težek spomenik Valvazorju, po katerem se danes imenuje nacionalna nagrada za delo na področju muzealstva in kulturne dediščine. In nihče več niti pomisli ne, da bi si enako čast zaslužil tudi nekdo, ki smo ga kot rakasto tvorbo izrezali iz svojega narodnega telesa.