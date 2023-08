Naknadna ozelenitev okolice Drame

Okolica Drame naj bi po prenovi imela več zelenja kot prej. V ta namen bodo dopolnili tečajno nalogo in dodali več zelenih površin in dreves. Zasaditev dreves je predvidena tudi v sosednji Erjavčevi in Igriški ulici. Kritiki opozarjajo, da mora ozelenitev potekati strokovno in transparentno.