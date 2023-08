Kako je Vučić potlačil resnico

Minuli petek so mnogi zaman pričakovali, da bo predsednik Srbije Aleksandar Vučić v svojem govoru v Prijedorju, kamor je prišel na komemoracijo ob »dnevu spomina na pregnane in ubite Srbe v akciji Nevihta«, omenil srbske zločine, saj so v prvih mesecih bosanske vojne Srbi v Prijedoru ubili več kot 3000 bošnjaških in hrvaških civilistov. Iz te občine so poleti 1992 obkrožili svet posnetki koncentracijskih taborišč Keraterma, Omarske in Trnopolja in dvignili na noge preživele Jude iz holokavstva. Vendar pa je Vučić v Prijedoru govoril le o velikem trpljenju 150.000 hrvaških Srbov, ki so v začetku avgusta 1995 bežali pred hrvaško vojsko.