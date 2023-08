Kot je v izjavi za medije ob obisku ministrice v Kamniku dejal župan Matej Slapar, so posledice ujme v dolinah Kamniške Bistrice, Črne in Bistričice, ki so bile več dni odrezane od sveta, katastrofalne, predvsem na cestni in vodni infrastrukturi. Sprožilo se je ogromno plazov. »Intervencijsko sanacijo smo do neke mere izvedli, za trajno sanacijo pa bo potrebnih ogromno naporov,« je poudaril.

Ministrico je na današnjem sestanku pozval k preložitvi nenujnih projektov za nekaj let, da bi se lahko v celoti osredotočili na nujne. Ob tem je opozoril tudi na pomen čim bolj nemotenega delovanja gospodarstva in turizma. Tudi na občinski ravni so vsa razpoložljiva sredstva preusmerili v sanacijo.

V občini Komenda je ujma po besedah župana Jurija Kerna poškodovala več kot 400 objektov, od tega nekatere tako močno, da škode še niso mogli začeti ocenjevati. Uničeni ali močno poškodovani so tudi številni avtomobili.

Pri nujni sanaciji je izpostavil šolo in vrtec, saj se bliža začetek novega šolskega leta. »Ne predstavljam si namreč, kje bi lahko našli nadomestne prostore,« je dejal. Tudi on je državo pozval k začasni opustitvi nenujnih naložb z namenom čim hitrejše sanacije škode po poplavah.

Ministrica Bratušek, ki si ogleduje stanje prometne infrastrukture na poplavljenih območjih v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš, je kot prednostno nalogo izpostavila povezljivost. »Na tem še vedno delamo, število zaprtih cest pa se praktično iz ure v uro zmanjšuje. Če jih je bilo še včeraj 99, jih je danes približno 60,« je dejala.

Takoj za tem bo sledila sanacija, a je trenutno po njenih besedah še prezgodaj govoriti o njenih podrobnostih. »Bo pa treba pripraviti interventni zakon, s katerim bomo olajšali sanacijske postopke, da ti ne bodo trajali mesece oziroma celo leta,« je poudarila.

Interventno sanacijo nadzira civilna zaščita, za njene poznejše faze pa vlada po ministričinih besedah načrtuje vzpostavitev posebne delovne skupine, ki bo sanacijo nadzirala na državni ravni. Spomnila je, da so ji gradbena podjetja zagotovila, da imajo mehanizacije in delavcev za obsežna gradbena dela dovolj.