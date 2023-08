Nepreslišano: Matej Erjavec, predsednik Košarkarske zveze Slovenije

Moja osnovna želja (na bližajočem se SP v košarki) je uvrstitev v četrtfinale, ki bi pomenila že ogromno. Če bi nam uspelo, in pri tem prosim karmo, da nam vrne tisto, kar nam je vzela na olimpijskih igrah v Tokiu, se lahko res zgodi nekaj velikega. Na papirju je pet ali šest reprezentanc močnejših od naše, pred nami so tudi na Fibini lestvici. Na mojem seznamu je prva Kanada, saj ima na papirju najmočnejši nabor košarkarjev. Nikoli ne moremo odpisati ZDA, seveda niti Španije in Francije, zelo močni bosta tudi Nemčija in Avstralija. Sledijo jim Slovenija, Srbija, Grčija in Italija. Na pravi večer lahko premagamo marsikoga, lahko pa tudi izgubimo.