Mimogrede: to, da so dejansko izredne razmere, kar je priznal celo premier Robert Golob, ne upa pa si jih vlada razglasiti in voditi državo oziroma družbo v skladu z njimi, je samo dokaz sposobnosti ter odgovornosti voditeljev. Odgovor, da jih ni treba »pravno« razglasiti, me ne zadovoljuje. Zakaj pa so potem urejene v ustavi in predpisih? Zaradi lepšega ali zaradi realnih življenjskih problemov in rešitev? Ali pa velja izgovor, da imamo najboljšo Civilno zaščito v Evropi in zato to ni potrebno? Odgovorni se bojijo povedati resnico. Ni vse idealno. Če tako mislijo, pomeni, da ni potrebna nobena sprememba.

Ne vem, zakaj minister za obrambo Marjan Šarec hodi okoli v uniformi Civilne zaščite (CZ). Ali ni kot civilna oseba-minister nad strokovno službo, ki jo vodi? Še malo, pa bo paradiral v vojaški uniformi naokoli med Slovenijo in Ukrajino ter Brusljem. Isto kot Janša v uniformi s št. 1 na rokavu v letu 1991.

Saj je delno prav, da zadeve vodi in koordinira štab CZ in »poveljuje« glede strokovnih operativnih zadev, ampak se resno sprašujem, zakaj imamo potem izvoljeno vlado? Samo da se slika zraven? Ali tudi zaradi strateškega urejanja vseh in tudi kriznih razmer?

Si bom kar sam podal odgovor: lepo je »govoriti« in obljubljati rešitve ter biti hkrati za nič odgovoren. Pa velja isto za Janeza Janšo in Roberta Goloba, ki skupaj sedita na Svetu za nacionalno varnost. Vlada je pač odgovorna za vse in pika! Strateško, sistemsko, operativno in taktično. Kako to urediti pravno, človeško, finančno, organizacijsko itd., je seveda stvar resnega pristopa. Ni umestno prelaganje odgovornosti in ne rešitev na drug, torej nižji nivo ter na drug čas. Konec koncev so določeni predstavniki izvoljeni in imajo ustavne ter zakonske obveznosti.

Samo da omenim problem evakuacije: me prav zanima, kdo je odgovoren za smrti (v preteklosti in seveda tudi danes ter za vnaprej) tistih, ki se nočejo začasno izseliti oziroma evakuirati z nevarnega in ogroženega območja? Ali poveljnik CZ, ki ljudi pusti namenoma v nevarnosti? Poudarjam namenoma – ker se pač nočejo evakuirati, ker jim je lastnina več kot življenje!? Ali vlada, ki je za to odgovorna in ni razglasila izrednega stanja za denimo en teden na določenih območjih in izvajala, kar pač mora. Oziroma je svojo odgovornost prenesla na CZ oziroma njenega poveljnika in deluje oziroma usmerja državo tudi preko strokovnih služb ter sistema, ki mimogrede dela strokovno in dobro. Ne vem samo, kam se je v zvezi s tem »sistemsko« »izgubila« policija, da je ni videti in slišati, čeprav nima nepomembne naloge v krizi.

Kaj če se zgodi še večje število žrtev? Ali bo odgovornost prenesena na žrtve same? Da niso vedele, da bo stanje tako resno?

V primeru covida-19 smo že videli, da obstaja mešanica strokovnih in političnih odločitev, rezultat pa je bil več tisoč mrtvih pri velikokrat neumestnem in nestrokovnem ter nezakonitem ravnanju takratne Janševe vlade. In člani vlade niso kaj posebej odgovarjali. Ne kazensko ne politično. Še vedno se vrtijo po političnem parketu. Skoraj si ne predstavljam, da bi šlo pri JE Krško kaj resno narobe. Če bi nas tako reševali isti in na enak način, smo v hudih težavah.

To, da politiki ne verjamejo stroki in jih vse preseneti, ni nič novega. Bolj včasih preseneča, da se stroka rada in hitro podredi politiki. Tako so npr. dovoljenja za zidanje ob rekah in poplavnih območjih neprimerna. Ta ugotovitev velja že stoletja in tisočletja. Samo danes je to »primerno«. Celo z dovoljenji in načrti nekaterih županov. Tudi uničevanje gozdov z goloseki, nelegalna odlagališča smeti, onesnaževanje zraka, prekomerna gradnja cest so neprimerni. Odnos do narave bo moral biti in postati drugačen. In to ne samo v besedah, temveč v dejanjih.

Rezime: vse pohvale solidarnosti ljudi, prav tako pohvale številnim državnim in nevladnim akterjem, od gasilcev in CZ do vojske, policije, prostovoljcem, medijem in RK, ZPM Ljubljana Moste Polje, ter številnim drugim. Graja pa velja vsem odločevalcem v preteklosti in danes za to, da ne verjamejo lastnim strokovnim službam ter uradnim institucijam in da ne ukrepajo, preden se realna nevarnost zgodi, temveč šele po njej. Razni predpisi in razmisleki o omejevanju človeške solidarnosti in sosedske pomoči pa naj bodo preteklost, ki naj se nikoli več ne ponovi. Vsi skupaj bi se lahko kaj naučili, predvsem v smislu preventivnega delovanja.

Upajmo, da čez en teden vsi ne pozabimo na vse skupaj in se vrnemo h klasičnemu potrošniško neoliberalnemu odnosu, rekoč: »Mimo je, kaj me pa sedaj briga!«

Miloš Šonc, Grosuplje