Portugalska vremenska služba IPMA je zaradi visokih temperatur, ki so ponekod presegle 40 stopinj Celzija, in močnega vetra izdala peto, najvišjo stopnjo opozorila na nevarnost gozdnih požarov za več kot polovico portugalskega ozemlja, vključno z Lizbono. Davi je bilo po vsej državi mobiliziranih skoraj 2800 gasilcev, ki jim pomaga 16 letal za gašenje. Okoli 40 ljudi je bilo poškodovanih, večinoma gasilcev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Portugalsko ministrstvo za notranje zadeve je kljub temu izključilo možnost razglasitve izrednih razmer. Nevarnost gozdnih požarov naj bi se sicer znatno zmanjšala v začetku naslednjega tedna. Po uradnih podatkih so na Portugalskem letos zabeležili že več kot 5600 gozdnih požarov, ki so skupaj uničili skoraj 25.000 hektarjev površin. Najhujše požare so zabeležili v zadnjih nekaj tednih. Oblasti ponekod preiskujejo tudi možnost požiga.

Razmere glede gozdnih požarov v sosednji Španiji so se medtem precej umirile. V državi je še vedno aktivnih nekaj manjših požarov, vendar so vsi pod nadzorom. Vročinski val bo v Španiji vrhunec dosegel predvidoma v sredo, ko bodo temperature po podatkih nacionalne vremenske službe Aemet v okolici Madrida in osrednji Andaluziji dosegle do 44 stopinj Celzija. Vročinski val bo predvidoma trajal do četrtka.