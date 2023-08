Kot so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se je Irena Šinko sestala s predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije, Zveze slovenske podeželske mladine, Zveze kmetic Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS, Čebelarske zveze Slovenije, Slovenske zveze profesionalnih čebelarjev ter Združenja hribovskih in gorskih kmetij Slovenije.

Ministrica je zbrane informirala o predvidenih spremembah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki se nanašajo na kmetijski sektor. S predlagano novelo zakona se namreč spreminja možnost odškodnine za posevke, ki jih je možno zavarovati. V primerih, kjer je poškodovanost od 80- do 100-odstotna, bo v veljavi že zdaj vzpostavljen način ocenjevanja škod.

Kljub temu da je predlog še v postopku sprejemanja, je ministrstvo za kmetijstvo na ministrstvo za obrambo že dalo pobudo za oceno škode, tako da bi se postopki začeli čim prej. Predlog novele bodo sicer poslanci na izredni seji DZ sprejemali v sredo.

Ministrica za kmetijstvo pa se je danes seznanila še z različnimi težavami in izzivi sektorja kmetijstva v dneh po poplavah. Ob tem je vpletenim obljubila pomoč. Ministrstvo bo z namenom administrativne poenostavitve predlagalo tudi spremembe zakona o kmetijstvu, in sicer v delu, ki se nanaša na institut višje sile.

Veterinarska uprava z napotki za ravnanje z živalmi ob poplavah

Za lastnike rejnih živali in izvajalce dejavnosti, ki so bili prizadeti v poplavah, veljajo posebni postopki ravnanja z živalmi, pa so sporočili iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Izjeme se med drugim nanašajo na postopke odjave izgubljenih ali poginulih živali ter na postopke premikov živali, so danes sporočili iz uprave.

V primeru najdenega kadavra goveda mora imetnik, izvajalec dejavnosti ali najditelj poklicati veterinarsko higiensko službo, ki bo poskrbela za odvoz in priglasitev pogina v centralni register goveda. Imetnik oziroma izvajalec dejavnosti mora po ustaljenem postopku poskrbeti za priglasitev odhoda v centralni register.

V izjemnih primerih uradni veterinarji v klavnicah lahko odobrijo zakol goveda brez spremljajočega potnega lista. Če lastnik ugotovi, da je potni list uničen oziroma izgubljen, o tem obvesti klavnico. Dvojnikov potnih listov zaklanih živali uprava ne izdaja, zato ga ni treba dodatno naročiti. Če lastnik v zakol odda govedo brez ušesnih številk, izgubljenih v poplavi, pred tem obvesti uradnega veterinarja območnega urada.

Uprava je pripravila posebna navodila še za primere odjave izgubljenega goveda, za postopke priglasitve premika goveda, drobnice, prašičev ali kopitarjev na drugo lokacijo ali v drug hlev ter za postopke ravnanja v primeru izgube drugih živalskih vrst, kot so primeri uničenja čebelnjaka, izguba prašičev, drobnice in kopitarjev.