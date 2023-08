»Sredi noči nam je plaz dobesedno vdrl v spodnje prostore. Hči je spala v zgornjem nadstropju. Na srečo smo jo vsi odnesli živi,« nam je pripovedovala Metka Brišnik med tem, ko je kamion ta dan že desetič odpeljal nanos plazu. »Dva kamiona se izmenjavata. Do včeraj so fantje sanirali dostop do vasi«.

V centru Solčave, ki ga v poletnih mesecih poleg domačih gostov radi obiščejo tudi tuji turisti, pa se je čas ustavil. »Ne bom niti pomislila, kaj bomo naredili, ko popusti adrenalin. Dom bomo očistili mulja in blata, nato pa razmišljali,« nam je v solzah pripovedovala Ivica Potočnik, lastnica Zadružnega doma. Skupaj s hčerko in prijatelji so se trudili očistiti stole in mize. Prti, ki so viseli nad ograjo podivjane Savinje, še nekaj časa ne bodo v funkciji v kraju priljubljene gostilne. Nekaj metrov naprej nas na poti v smeri Črne na Koroškem oblaja domači pes, ki je dogajanje na dvorišču spremljal s terase zgornjega nadstropja. Slab meter od hiše je plaz dobesedno odnesel hrib. Da je družina imela srečo v nesreči, priča ogromna skala, ki je ostala na terasi hiše.

In če so še dan pred ujmo prostore turistično-informacijske točke zasedali radovedni turisti, ta že nekaj dni služi kot štab civilne zaščite. »Trenutno stanje je obvladljivo. Vse imamo pod kontrolo. Trenutno je nedostopnih pet kmetij v smeri Klobaše. Gre za osem gospodinjstev, s katerimi smo ves čas v stiku. Saniramo, kar se da, ceste so interventno prevozne. Odziv krajanov je odličen, tudi turističnih ponudnikov. Vsak dan eden izmed njih pripravi kosilo za vse nas. Danes kuhajo že za 100 ljudi,« je povedal Matjaž Ramšek, poveljnik gasilcev in civilne zaščite Solčava. Na precej drzno vprašanje – kdaj se bo življenje v dolini normaliziralo – pa je skomignil z rameni in odgovoril: »Kmalu ne. Komunikacije drugače kot preko satelita ne bo še dolgo. Ne znamo povedati niti, kdaj bo urejen dovoz iz smeri Savinjske doline.«