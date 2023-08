»In te gmote zdaj počasi drsijo proti dolini. Mi dnevno pozorno spremljamo njihovo gibanje tudi z droni in helikopterji in smo v pripravljenosti, da nam ne bi zasuli še kakšnega vodotoka. Sicer pa so še vedno ogrožene štiri hiše, ki trenutno niso primerne za bivanje, porušenih pa je ta trenutek pet. Kar pomeni, da bomo za vse te družine morali najti nadomestna stanovanja in poiskati tudi rešitev na dolgi rok. Trenutno pa je razseljenih nekje od 60 do 80 ljudi, saj so se nekateri medtem lahko vrnili na svoje domove,« nam je še povedal župan Naraločnik.

Ob tem pa plazovi še naprej ogrožajo tudi ceste in komunalno infrastrukturo. Kot pravi, so po njegovi oceni, razmere v njihovi občini še vedno izredne, a je hvaležen, da je prišlo k njim ogromno prostovoljcev, ki pomagajo na vseh koncih in krajih. »Množično so se odzvali Zasavci in prišli k nam, prav tako je prišlo k nam še dodatnih 50 gasilcev iz vseh krajev Slovenije, prav tako imamo dovolj vojakov. Zdaj potrebujemo predvsem rovokopače, bagerje, skratka težko mehanizacijo, s katero bi očistili potoke in kolikor toliko vzpostavili cestne povezave,« pravi župan in poziva vse, ki bi imeli na razpolago vse to, da jim priskočijo na pomoč.

Sicer pa so preskrbo z vodo večinoma uredili, tudi električne povezave počasi vzpostavljajo. Elektrike jim ta trenutek še ni uspelo vzpostaviti na Rastkah. »Do tja se nam še sploh ni uspelo prebiti in to ostaja naša prioriteta. Žal je na cesti preveč ogromnih ran in bi potrebovali ogromno mehanizacije, ki bi se lahko spopadla z več kot 5000 kubiki zemljine. In če bi nam pri tem lahko kdo pomagal, bi bili neizmerno veseli,« pravi župan Ljubnega Franjo Naraločnik.

Kakšne so današnje podobe Ljubnega, pa si lahko ogledate v sveži fotogaleriji našega reporterja Luka Cjuhe.