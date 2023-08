Zadnje dni se kar ne moremo načuditi vsem zgodbam o dobrih ljudeh, ki pomagajo prizadetim v poplavah, v prvi vrsti pa si zahvale za pomoč zaslužijo gasilci, reševalci, policisti, vojaki, gorski reševalci … ter seveda vsi ostali prostovoljci. Pogum in veliko iznajdljivost sta pokazala gorski reševalec GRS Celje Boštjan Pahovnik in pa reševalec na divjih vodah Franček Strmčnik. Na pomoč sta priskočila petnajsterici, ki jih je podivjana Savinja z deročo vodo objela v otok, so zapisali na facebook profilu Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS).

»Razmere so bile kritične in nevarne. S pomočjo vrvne tehnike, znanja gorskega reševanja in reševanja z divjih rek, sta uspela s pomočjo ujetih prebivalcev napeti vrvi in sestaviti tirolsko žičnico, po kateri sta nato na varno rešila vseh petnajst oseb,« so sporočili z GRZS.