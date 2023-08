Nogometašice iz Južne Amerike so edini zadetek na tekmi dosegle v 51. minuti, ko je bila natančna Catalina Usme. Jamajčanke so imele svoje priložnosti, a niso našle poti mimo vratarke Cataline Perez Jaramillo. Kolumbijke so s tem prvič v zgodovini napredovale do četrtfinala. Na prejšnjih dveh prvenstvih, na katerih so nastopile, so izpadle po skupinskem delu tekmovanja (Nemčija 2011) in osmini finala (Kanada 2015).

V skupinskem delu so bile tokrat boljše od Južnih Korejk (2:0) in presenetljivo tudi od Nemk (2:1), izgubile pa so proti Maroku (0:1), a so se kljub temu s prvega mesta uvrstile v izločilne boje. V četrtfinalu jih zdaj čaka izbrana vrsta Anglije. Evropske prvakinje so po izvajanju enajstmetrovk v osmini finala s 4:2 ugnale Nigerijo. Dvoboj bo na sporedu 12. avgusta.

Danes bo na sporedu še zadnja tekma osmine finala med Francijo in Marokom. Zmagovalke tega obračuna se bodo 12. avgusta v četrtfinalu pomerile proti domačinkam Avstralkam. Preostala četrtfinalna dvoboja sta Španija - Nizozemska ter Japonska Švedska (oba 11. avgust). Polfinalna dvoboja bosta 15. in 16. avgusta, finale pa 20. avgusta v Sydneyju.