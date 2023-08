Italijanske banke na račun visokih obresti na posojila tako kot preostale finančne institucije v Evropi kujejo visoke dobičke. V Rimu so se zato odločili, da te presežne dobičke obdavčijo. Prihodke od davka nameravajo uporabiti za podporo prebivalstvu, denimo na področju hipotekarnih posojil. Prav tako želijo znižati nekatere davke, ki tarejo Italijane.

Italijanska premierka Giorgia Meloni bo po poročanju medijev dodatna sredstva vključila tudi v osnutek proračuna za prihodnje leto. Tudi na ta način naj bi v Italiji naslovili presenetljiv padec bruto domačega proizvoda v drugem četrtletju. Na četrtletni ravni je znašal 0,3 odstotka. Novi davek, ki je mnoge presenetil, naj bi v italijansko državno blagajno prinesel več kot dve milijardi evrov, poročajo mediji.

Delnice italijanskih bank, od Intese Sanpaolo in Unicredita do Monte dei Paschi di Siena, so danes na borzi posledično precej izgubile, in sicer od šest do osem odstotkov.

Visoke obrestne mere so sicer ključno orodje Evropske centralne banke (ECB) v boju z vztrajno inflacijo. Intesa Sanpaolo je s tega naslova v prvi polovici letošnjega leta zabeležila medletni skok dobička za 80 odstotkov na 4,2 milijarde evrov, Unicredit pa je polletje sklenil s 4,4 milijarde evrov dobička.

Italijanski parlament ima zdaj za preoblikovanje vladnega dekreta v zakon dva meseca časa. V tem obdobju bi se lahko ureditev tudi spremenila.