Po navedbah SBU naj bi ženska zbirala obveščevalne podatke o načrtovani poti Zelenskega med njegovim obiskom v regiji Mikolajiv na jugu Ukrajine. Domnevno je fotografirala lokacije in poskušala pridobiti informacije od osebnih stikov na tem območju. S temi informacijami naj bi Rusiji pomagala pri pripravi »obsežnega zračnega napada« na regijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

SBU je sporočila, da so žensko prijeli med posredovanjem obveščevalnih podatkov ruskim tajnim službam. Ob tem so tudi objavili zamegljeno sliko osumljenke z zamaskiranimi policisti, ki naj bi nastala med njenim pridržanjem, nekaj telefonskih sporočil in rokopisnih zapisov o vojaških dejavnostih. Obtožena bi bila lahko nedovoljenega širjenja informacij o premikih orožja in vojakov, v primeru obsodbe pa ji grozi do 12 let zapora.

Ukrajinski predsednik je regijo Mikolajiv obiskal junija, potem ko so jo po uničenju jezu Kahovka na Dnepru prizadele poplave, kot tudi julija po obstreljevanju. Kot je še sporočila SBU, je bila Ukrajina sicer seznanjena z zaroto in je med obiskom Zelenskega na omenjenih območjih uvedla dodatne varnostne ukrepe. Zelenski je v zvezi s pridržanjem ženske v ponedeljek na Telegramu sporočil le, da ga je vodja SBU obvestil o »boju proti izdajalcem«.

V ruskem napadu na stanovanjsko stavbo na vzhodu Ukrajine ubitih najmanj sedem ljudi

V ruskem raketnem napadu na mesto Pokrovsk na vzhodu Ukrajine, v katerem je bila med drugim poškodovana stanovanjska stavba, je bilo v ponedeljek ubitih najmanj sedem ljudi, 67 pa je ranjenih, so danes sporočili iz Kijeva. Iskanje in reševanje se nadaljuje. Iz Moskve so medtem sporočili, da so ruske sile na severovzhodu države dosegle napredek.

Ukrajinski notranji minister Igor Klimenko je sporočil, da je v napadu na mesto Pokrovsk umrlo sedem ljudi, med njimi visoki uradnik za izredne razmere v regiji Doneck. 67 ljudi je ranjenih, vključno z dvema otrokoma, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po njegovih besedah se umikanje ruševin in iskanje ljudi pod njimi nadaljuje, potem ko so morali zaradi nevarnosti ponovnega ruskega obstreljevanja ponoči prekiniti delo.

Dva izstrelka, ki so ju ruske sile izstrelile v razmaku 40 minut, sta v ponedeljek poškodovala petnadstropno stanovanjsko stavbo, hotel, gostinske lokale, trgovine in uprave stavbe v Pokrovsku, je pojasnil vodja ukrajinske regionalne vojaške uprave Pavlo Kirilenko.

Pokrovsk leži približno 70 kilometrov severozahodno od mesta Doneck, ki je pod nadzorom ruskih sil, in približno 50 kilometrov od frontne črte. V mestu je pred vojno živelo okoli 60.000 ljudi.

Medtem je rusko obrambno ministrstvo v ponedeljek sporočilo, da so ruske sile v zadnjih treh dneh napredovale več kot tri kilometre proti mestu Kupjansk v regiji Harkov na severovzhodu države.