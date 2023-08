Ameriška reprezentanca je včeraj osvojila naslov prvakov na petem svetovnem prvenstvu v akrobatskem zabijanju, ki je potekalo na Kongresnem trgu v Ljubljani. Celoten nagradni sklad so namenili žrtvam nedavnih poplav. Američani so osvojili že tretji naslov, zmago med posamezniki pa je odnesel Madžar Kerim Daghistani. V ameriški reprezentanci je sicer več akrobatov, ki skrbijo za šov med premori tekem za NBA.

Gledalci so uživali ob atraktivnih akrobacijah domačih, evropskih in ameriških mojstrov, med katerimi je gotovo najbolj izstopal kapetan ameriške reprezentance. Jerry L. Burrell je legenda tega športa, ki pri 59 letih še vedno izvaja nore akrobacije. Američani pa ga poznajo tudi po udeležbi v šovu Amerika ima talent.

Guinnessov rekord

Gostitelji so blesteli pri drugi glavni točki dneva – postavljanju Guinnessovega rekorda v najvišjem zabijanju z male ponjave. Da bo šlo zelo visoko, je bilo jasno že ob prvih poskusih, Tadej Ambrožič in Luka Lorenčič, člana akrobatske skupine Dunking Devils, pa sta postopno izločila vse konkurente in letvico premaknila na okroglih pet metrov, kjer sta končala tekmovanje. Za vpis v knjigo rekordov bosta kandidirala oba.

Poleg tega, da so se prejemniki odpovedali denarnim nagradam in jih podarili prizadetim v poplavah, je treba posebno omeniti še včerajšnje slovo akrobatov od njihovega kolega. Peter Kokalj se je novembra lani na treningu v trampolinskem parku tako hudo poškodoval, da je umrl. Akrobati so njemu v čast včeraj izvedli 'akrobatski vlakec' s kar 43 atraktivnimi podajami in zaključnim zabijanjem v koš.