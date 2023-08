»Ne bomo gledali na stroške za vzpostavitev osnovne infrastrukture,« je bil jasen Golob. To zagotovilo je vlada dala županom prizadetih območij, v torek se bo na temo nujnih ukrepov srečal tudi z vsemi tremi občinskimi združenji. Po Golobovih navedbah želijo delati z roko v roki z občinami, obenem pa poskrbeti tudi za ljudi.

Na torkovi seji vlade bo tako po premierjevih napovedih na mizi paket, s katerim bodo prizadetim lahko pomagali neposredno, vključno z nadomestnimi gradnjami za tiste, ki so izgubili domovanja. Občine bi v ta namen priskrbele zemljišča in jih komunalno opremile, država pa bi postavila tipske montažne objekte in jih dali na razpolago prizadetim družinam.

To naj bi se zgodilo v nekaj mesecih, takšno pomoč države pa bodo omogočili s spremembo zakonodaje. »Ljudem želimo že danes pokazati rešitev,« je dejal predsednik vlade in dodal, da se časa za ukrepanje ne sme šteti v mesecih in letih, ampak v dnevih in tednih. Treba je vrniti ljudem zaupanje v državo in prihodnost, je pristavil.

Razumeti je, da bodo v ta namen dodatno spremenili zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. Predlog njegovih sprememb glede proračunskih predplačil občinam, ki jih prizadenejo ujme, je vlada sprejela že v soboto, DZ naj bi ga obravnaval v sredo.

Ministri bodo po Golobovih besedah razpravljali tudi o danes že predstavljenih ukrepih za pomoč gospodarstvu in o korakih za obnovo javne infrastrukture.

Tema seje vlade naj bi bila tudi drugi rebalans proračuna za letos, saj bo nekaj 100 milijonov evrov po premierjevih besedah treba zagotoviti še letos. Obenem bo treba več 100 milijonov evrov dodatno najti še pri pripravi sprememb proračuna za 2024.

»Škode bo za več milijard evrov,« je najnovejše ocene podal premier. Za učinkovito sanacijo bo treba tako po njegovih navedbah »narediti vse in postrgati povsod, kjer se bo dalo«, ter dobiti čim več sredstev iz evropskih skladov in pomoči iz tujine. Vlada bo tako predvidoma obravnavala tudi pomoč iz solidarnostnega sklada in ostalih evropskih mehanizmov.

Golob je spomnil na že prejeto in obljubljeno pomoč iz tujine - od humanitarne pomoči in hrane do težke mehanizacije in gradbene opreme, skupaj s strokovnjaki. »Mednarodni mehanizmi so dokazali, da solidarnost deluje,« je zadovoljen prvi med ministri.

V sredo si bo prizadete kraje, tudi Črno na Koroškem, za boljšo predstavo o katastrofi med drugim ogledala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, je spomnil Golob.

Ker se bo država sanacije lotila centralizirano, premier verjame, da ji bo uspelo, z mednarodno pomočjo pa bo mogoče po njegovem prepričanju sanacijo lažje izvesti tudi v kadrovskem pogledu.